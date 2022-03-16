紐森簽署118條法案 柏克萊加大招生人數正式解凍

紐森簽署批准緊急法案，柏克萊加大招生人數正式解凍。（本報資料照片）

加州 州長紐森 14日以閃電般速度，簽署了州參議會第118條法案 (SB 118)，即修改「加州環境品質法案」 (the California Environmental Quality Act, CEQA)。SB 118立法成功後，加大招收學生人數將不再受到環境品質法案的影響，這一影響主要表現在加大招生人數問題上，因此柏克萊加大 無須將秋季入學人數凍結在2020年狀態。

根據SB 118，學校長期發展計畫必須考慮校園總人數，包括所有員工在內，作為校園長期發展計畫之一。若法院發現校園人口增長超出預期，造成「環境重大影響」，可以責令學校提供新的環境影響報告。此時學校當局將有18個月時間重新制定環境計畫。若校方無法如此做，法院才能採取與目前案例類似的行動，即限制校園人口。

加州府會緊急採取行動主因是「保護柏克萊社區」 (Save Berkeley) 地方組織對柏克萊提出法律訴訟，指柏克萊加大違反CEQA規定，於過去17年將學生入學人數增加30%以上。對此法官裁決，柏克萊加大必須將入學人數維持於2020年標準。柏克萊因此必須將今年秋季入學新生裁減2629人。由於並非所有柏克萊接受學生都會前來註冊，因此柏克萊加大今年必須少發出5000封接受申請信函。

為此，州參議會預算委員會主席、州參議員斯金納 (Sen. Nancy Skinner)立刻採取了行動。

與此同時，加州眾議會預算委員會主席、州眾議員丁右立 (Phil Ting) 表示，柏克萊加大的入學許可信函即將發出，許多人未來一生可能因此受到影響。

丁右立與史金納兩人都是柏克萊加大校友。兩人於是與議會同事討論研商，結果大家都認為，影響柏克萊加大的問題，同樣也會影響到加州其他大學，包括其他加大、州大系統學校，以及加州各社區學院。

斯金納說，民主與共和兩黨議員都有共識，認為學生是無辜的，不能讓他們受到任何傷害。斯金納於是直接與環境組織聯絡，聯合議會與州長辦公室律師，緊急推出SB 118 法案。

結果州眾議會14日以69-0票全數無異議通過SB 118法案，州參議會接著同樣以33-0通過。議會通過法案後，紐森州長隨即簽署通過法案使之成為法律。