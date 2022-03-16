320哩「大紅木步道」計畫接管關鍵路段 向前邁步

從灣區到漢堡德縣長320哩「大紅木步道」計畫向前邁步。 圖為北加州曲尼特縣的島山隧道橋。（取自臉書）

一條被詡為全國最長的，將在馬連郡和洪堡德郡之間延伸320英里的鐵道線路，其中的200英里關鍵路段周一（3月14日）被新成立的「大紅木步道 」機構接管，使其離實現目標又近了一步。去年秋天，州長紐森 （Gavin Newsom）簽署了SB69號法案，授權新的機構為建設步道而承擔路權，該法案得到了批准。

「大紅木步道」的概念已被提出多年：它將把舊金山灣和洪堡德灣之間的鐵路走廊改造成一條供行人、徒步旅行者和騎單車者使用的休閑小徑。這條路線穿過古老的紅木森林和起伏的金色山丘等經典北加州 風景，還繞經俄羅斯河和鰻魚河邊緣。 在倡導者看來，這條路線的長度和風景可以吸引全世界的騎行者和背包客的興趣，他們每年夏天都會湧向太平洋屋脊步道和阿帕拉契小徑進行長途穿越。

該機構董事會會議的氣氛是喜悅的。「這確實是一個歷史性的時刻，應該得到慶祝，」支持SB69法案的州參議員麥奎爾（Mike McGuire）說。「我們正待創造一個世界級的資源，它將改變北海岸，」該機構主任哈特（Caryl Hart）說，他是加州海岸委員會成員。

目前還沒有建造該步道的總成本估算，這個新機構正著手進行一項耗資1000萬美元的總體規劃工作，加州海岸保護協會將於7月為該機構配備人員。

在修建步道前，北部鐵路線在偏遠部位的壞損必須得到修復。「會有挑戰嗎？你說得很對，會有的，」麥奎爾說。「對於這種規模的項目這是不言而喻的。」

在周一短暫的公眾評論期間，有氣象學家公開反對建造該步道的想法，稱其為財務上的 「災難」，可能需要花費幾十億美元的維護和修理費用，而經濟收益卻很少。

但該機構董事會成員認為，這條步道是對主動交通和戶外休閑的長期投資，在新冠病毒大流行期間，戶外休閒活動激增。他們說，這賦予了該州農村社區一個重大的前景。

在周一的會議結束時，在該機構的董事會任職的洪堡德郡委員馬德龍（Steve Madrone）將這條小徑總結為未來幾代當地人及遊客的區域資產。「這不僅僅是為了娛樂，它確實將成為我們所有郡的經濟引擎」他說。