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加州學校口罩令解除 灣區部分學區未跟進

編譯組／灣區14日電
加州學校口罩令取消，部分學區或學生仍堅持戴口罩。（美聯社）
加州學校口罩令取消，部分學區或學生仍堅持戴口罩。（美聯社）

14日是加州學生兩年來第一次可以不戴口罩進入教室的日子。儘管灣區大部分學區14日也同步解除口罩令，但並非所有學區都是如此，而且，即使學區解除口罩令，部分學生和教職員仍選擇繼續佩戴。

屋崙聯合學區（Oakland Unified）上周宣布，因為擔心春假過後可能出現病例增加，因此至少會維持口罩令到4月15日。不僅在室內要戴口罩，屋崙聯合學區還要求接下來兩周在戶外也要戴口罩。

柏克萊露絲艾克提小學（Ruth Acty Elementary）四年級生懷恩米勒（Autumn Vecchiato Winemiller）14日仍戴著她的草莓圖案口罩上學，她班上其他同學也是如此。然而，懷恩米勒隔壁班的教師和超過一半的學生則摘下了口罩。

類似的場景也在灣區其他學校出現，在取下口罩的自由、伴隨的恐懼和同儕壓力下，教職員、學生和家長們正在試著適應新冠疫情的下一個階段。

在舊金山拉烏瓦倫堡高中（Raoul Wallenberg High School），大部分學生在教室裡仍戴著口罩，即使他們的老師已選擇不戴口罩。

拉烏瓦倫堡高中的12年級生連哈（Aisha Lamha）和林區（Elle Lynch）表示，他們聽到老師告訴他們現在起可以選擇戴不戴口罩，他們選擇了繼續佩戴。他們補充，從某些方面來看，在教室裡不戴口罩很不酷。

連哈說：「戴不戴口罩有一點政治意味。我覺得，不戴口罩代表你不關心疫情，你可能是共和黨人或什麼的。」

對其他學生而言，戴口罩已經成為生活的一部分和安全感的來源，尤其是在經歷如此長期的隔離和遠距教學之後。九年級生倫森（Matthew Ransom）說：「戴口罩幫助了許多沒有安全感的人，因為可以消除社交焦慮，這是我認為為什麼還有很多人戴口罩的原因。」

加州授權公私立學校允許教職員和學生自3月12日起可以不戴口罩，但「強烈建議」在室內繼續戴口罩。除了醫療院所、大眾交通系統、遊民收容所和類似環境，加州目前幾乎所有場所都已解除口罩令。

舊金山赫伯胡佛初中（Herbert Hoover Middle School）數學教師何艾咪（Amy He，音譯）表示，儘管可以選擇戴不戴口罩讓她有一種矛盾的感覺，但她決定繼續戴口罩，看看事情如何發展。

何艾咪說：「今天沒有學生取下口罩的這個事實讓我覺得，大部分學生，或至少是他們的父母，仍擔心在學校會感染新冠病毒，心中有『一旦取下口罩就會生病』的恐懼。」

口罩 學區 加州

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