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SB118州預算修正案過關 柏克萊加大招生人數可望解凍

編譯組／灣區14日電
加州議會閃電批准SB118 州預算修正案，柏克萊加大招生人數可能解凍。(Getty Images)
加州議會閃電批准SB118 州預算修正案，柏克萊加大招生人數可能解凍。(Getty Images)

為了挽救下個秋季學年度數千名新生進入柏克萊加大的機會，加州立法人士14日採取行動，將所有州立學院與大學自部分環境法規豁免，因法規部分內容導致柏克萊加大秋季入學人數受限。

加州眾議會與參議會以閃電般速度、沒有反對票的情況下，批准了SB118州預算修正案，該修正案根據「加州環境質量法」(California Environmental Quality Act) ，取消公立大學招生作為單獨考慮因素。取而代之的是，環境法將考量學校總人口，包括員工，作為校園長期發展計畫的一部分，也將受到環境法規約束。

若州長紐森如預期簽署法案成為法律，法案還可能取消要求柏克萊加大將秋季入學數凍結在2020年水平的法律裁決。這也是法案撰寫者州參議員斯金納(Sen. Nancy Skinner)、州眾議員丁右立(Phil Ting)與其他立法人士迅速推動法案的主因。

州最高法院3日裁決引起全國關注，柏克萊加大因此宣布必須扣留約5000封錄取通知信，以根據需要削減下個秋季學年度2629名實體錄取入學學生人數。

丁右立在投票前表示，立法人士一直指示加大增加加州州內錄取人數，而法院裁決對這個目標造成重大打擊。斯金納則指出，學校住房仍是全州大專院校的危機，SB118並無法解決所有問題。然而，法案支持人士包括加大與許多學生認為，SB118法案是兩個相互競爭需求間的平衡：確保合格學生有更多機會進入加大，也採取行動支持提供更多住房。

若法案獲得也擔任加大校董的紐森批准，將作為今年州預算修正案立即生效。

少數該法案反對者之一、2019年根據加州環境質量法起訴柏克萊加大的「拯救柏克萊社區」組織會長柏克渥伊(Phil Bokovoy)，要求學校停止增加新生，因學校未提供足夠住房。他指出，法案將導致柏克萊加大周圍住房危機更嚴重，無法協助學生，反而傷害他們。立法機關應專注在通過法律約束加大，在增加錄取學生之前，創造更多住房。

根據法案，若法院發現校園增長超出預期，並造成「環境重大影響」，可命令校園或醫療中心提供新的環境影響報告。校園將有18個月時間重新制定計畫。若無法如此做，屆時法院才能採取與目前案例類似行動，即限制校園人口。

柏克萊加大 加州 紐森

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