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屋崙華促會楊子忠捐款 助警購無人機

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華促會和加州廢品回收公司捐贈8萬元，幫助屋崙警局購買6架無人機，組建無人機執法隊。用於搜尋高風險的失蹤者和被通緝的嫌犯。（記者劉先進／攝影）
屋崙華促會和加州廢品回收公司捐贈8萬元，幫助屋崙警局購買6架無人機，組建無人機執法隊。用於搜尋高風險的失蹤者和被通緝的嫌犯。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）、屋崙華埠社區促進會（OCIC，簡稱華促會）籌委會主席莊錦鎮、加州廢品回收公司（California Waste Solutions, Inc.）越華裔東主楊子忠（David Duong），14日聯合召開記者會宣布，華促會和加州廢品回收公司捐贈8萬元，幫助警局購買6架無人機，組建無人機執法分隊，用於搜尋高風險的失蹤者和被通緝的嫌犯，尋找被圍困的武裝嫌疑人，以無人機作為降級衝突的工具。

市議員盛桃（Sheng Thao）、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室代表、阿拉米達縣議員布朗（Dave Brown）辦公室代表、東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊負責人馬作林、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等出席記者會。

圖為警局購買的無人機。（記者劉先進／攝影）
圖為警局購買的無人機。（記者劉先進／攝影）

無人機用於搜索和救援

阿姆斯壯警局長表示，警局需要社區的幫助來解決犯罪問題，不能單打獨鬥。今天，社區透過捐款，為警局站了出來。直到最近，警局還在藉助其他執法機構的無人機。自從2018年以來，警局一直在努力實施無人機項目，項目得到聯邦航空管理局的授權和認證。無人機並非用作巡邏，而是用於非常具體的搜索和救援，尋找高風險的失蹤者，搜索被通緝的嫌犯，尋找涉及暴力逮捕令的嫌犯，搜尋被圍困的武裝嫌疑人，以及作為一個降級衝突的工具。比如，有人在屋崙山區失蹤，範圍很大，需要無人機鳥瞰搜尋。另外，有些嫌犯是高風險，會躲在後院某些角落，警員進去後會受到一定危險，利用無人機的監控功能，可替代人手，避免警員貿然進入造成的風險。

阿姆斯壯說，無人機可能會用於路邊雜耍飆車的執法，開始的時候不會用於抗議活動期間的監控。不過他強調，如果警局覺得無人機監控抗議是適當且有效的工具，可能會與屋崙隱私委員會重新討論。「當涉及到人群管理時，我們確實喜歡有空中視角來觀察。」

他還強調，無人機不會使用人工智慧或面部識別技術。「我們希望成為一個更安全的城市。政策規定，無人機可以記錄搜尋中的事件，但程式只允許警局保留這些資訊五天，除非與刑事調查有關。」

屋崙警局長阿姆斯壯表示，警局需要社區的幫助來解決犯罪問題，不能單打獨鬥。（記者劉...
屋崙警局長阿姆斯壯表示，警局需要社區的幫助來解決犯罪問題，不能單打獨鬥。（記者劉先進 ／攝影）

無人機有助打擊仇亞犯罪

阿姆斯壯說，一開始，警局將有3架無人機，期望擴展到8架。警局目前沒有為無人機的維護尋求額外的資金支持，將可能利用警局預算和撥款購買更多的無人機電池。因為每塊電池只能持續使用30分鐘。他還強調，無人機不會取代直升機，因為目的不同，能力也不同。

屋崙警局警佐鐘迪倫（Michael Chung）表示，華促會和加州廢品回收公司捐贈的8萬元，將購買6架無人機，其中一架為大型無人機，成本為4萬，另外5架為小型無人機，每架成本8000元。無人機配備有用於搜救的熱像儀、聚光燈和揚聲器等。經過培訓，預計最快3月底可以投用這批捐贈的無人機。他表示，如果華埠或屋崙其他地方發生仇亞犯罪、且涉及刑事案件，也會讓無人機出動，逮捕嫌犯。

莊錦鎮表示，屋崙華埠此前被罪案衝擊，犯罪涉及反亞裔情緒、針對長者和女性的各種暴力攻擊。社區需要治安良好，商業回歸，華促會因此而成立，「我們需要振興開放的華埠，需要保持華埠安全和清潔。華促會將在未來的幾年盡自己的一份力量。社區也需要警員提供的安全服務。」

楊子忠表示，公司在屋崙開始業務，並茁壯成長，希望成為幫助社區的一部分，希望回饋社區。「我們每天有50輛回收卡車外出，社區安全，也能保護好員工。」

屋崙 華埠 加州

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