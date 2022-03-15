宿舍危機半世紀 柏克萊加大學生深受其苦

柏克萊加大住房危機續半世紀，學生深受其害。(Getty Images)

過去一個月，柏克萊加大 數千名未來的學生成為「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley Neighborhoods)組織起訴的目標，起訴稱柏克萊過去17年將入學人數增加30%、未正確分析大量學生對交通住房等成本的影響，違反加州 環境質量法。無論訴訟結果如何，柏克萊加大與所在城市未能為學生建造足夠住房，倒是事實。

柏克萊加大現約4萬名學生中，僅22%住在校方擁有的住房內，結果是學生與住房不平衡。大學與柏克萊市正積極彌補過去錯誤，在校園西部可聽到施工的聲音，這將是一座擁有775張床位的宿舍大樓，可容納大學部21%的轉學生。

上周，柏克萊加大宣布一項協議，將搬遷目前居住在人民公園內的約55名無家可歸民眾，這是唯一一塊加大擁有的2.8英畝開放空間，計畫開發兩棟宿舍樓，足以容納約1100名學生的宿舍。其他正在進行項目還包括位在奧伯尼(Albany)大學村有750個床位的綜合大樓。

2017年被任命為柏克萊加大校長的克里斯特(Carol Christ)表示，她成為校長時，承諾在十年內將大學擁有住房系統床位增加兩倍，現正朝此目標邁進。

不過，住房建築項目遭到柏克萊居民反對，擔心不斷擴大的學生人數與建築宿舍，將損害柏克萊這座城市的特色。致力於保護人民公園的非營利組織成員史密斯(Harvey Smith)表示，柏克萊住房危機已超過半世紀，大學應在校園內建造住房，而非分散到周邊社區。住房短缺與學生人數膨脹，應歸咎於加大系統，城市居民不應因其疏忽而受罪。

雖然柏加大與柏克萊市都致力建造住房，對數千名學生來說，變化仍不夠快。學生Brandon Yung說，他每天醒來，室友的腳離他的頭只有兩英尺，每月支付1000元在北柏克萊共享一個110平方英尺的房間，比校園附近選擇便宜些。許多學生擠在狹小空間裡，幾乎不可能找到安靜的地方學習。

另一名今年即將畢業的學生Noah Rumbaoa自他父母位在費爾菲德(Fairfield)家通勤上學，因為沒有負擔得起的選擇。通勤約一個半小時，讓他很難享受豐富的校園生活。柏克萊市議員德羅斯特(Lori Droste)表示，這些學生正在承受住房短缺的後果。