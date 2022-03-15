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美國1/3人沒打疫苗 輝瑞執行長：用這招勸說

記者劉先進／屋崙報導
對於美國有三分之一人口未接種疫苗，輝瑞大藥廠( Pfizer )執行長博爾拉（Dr. Albert Bourla）表示，有效的勸說方法不是恐懼，而是愛意感化。（記者劉先進／翻攝）
對於美國有三分之一人口未接種疫苗，輝瑞大藥廠( Pfizer )執行長博爾拉（Dr. Albert Bourla）表示，有效的勸說方法不是恐懼，而是愛意感化。（記者劉先進／翻攝）

加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）舉行在線對話。對於美國有三分之一人口未接種疫苗輝瑞大藥廠( Pfizer )執行長博爾拉（Dr. Albert Bourla）表示，有效的勸說方法不是恐懼，而是愛意感化。「告訴他們，你是否接種疫苗的決定不會影響你的生命，但會影響你父母的生命，影響所愛的人的生命。」

對美國仍有約三分之一人口沒有接種疫苗，該如何說服他們？博爾拉表示，這非常困難。他認為大多數人都很害怕疫苗。事實上，我們越是堅持，越施加壓力讓他們接種，他們越害怕。此時，強迫你做一些你害怕的事情，你可以做出非常情緒化的反應。

「我發現，試圖說服這些人的最好方法，不是用道理，因為恐懼讓你失去理智，不會去看相關的接種數據。一些人在看到周圍有人接種疫苗後死亡，會認為疫苗不起作用。對人類來說，愛是另一種比恐懼更強烈的情感。我交談的方式是，告訴他們，你是否接種疫苗的決定不會影響你的生命，但會影響你父親的生命，影響所愛的人的生命。比如爺爺、奶奶、孩子，有潛在心臟疾病的父親等。如果你不接種，你有很大機會感染他們。病毒對他們不利。對於那些頂著壓力仍未接種疫苗的人來說，這也是現在唯一有效的勸說方法。」

美國接種疫苗的人數還有增長空間。（截圖自柏克萊加大官網視頻）
美國接種疫苗的人數還有增長空間。（截圖自柏克萊加大官網視頻）

全世界有70億人，輝瑞能否以成本價向貧困國家提供新冠疫苗？博爾拉說，如今，世界上最貧窮的地區與世界上最富有的地區一樣，在接種疫苗方面遇到的障礙並不是疫苗的可用性，也不是疫苗到達當地的物流問題，而是基礎設施不足和提供接種疫苗服務的問題。比如，在美國，可以開車15分鐘到家附近的CVS或Walgreens去接種疫苗。但在非洲，生活條件大相徑庭，可能不得不步行一天，去某個地方接種。另外，可能有20%的人害怕接種疫苗，或者他們對這種必須接種的觀點持懷疑態度。在非洲，80%的人口都是持反對觀點，他們不認為自己需要任何疫苗，猶豫不決的程度非常高。

「我們錯過了一個教育人們的機會，錯過發展一些非常基本的基礎設施的機會。那些地方的人，不需要巨大的建築或醫院、設備。一些貧困國家，需要的是帳篷接種點，讓人們知道如何去接種，這些都是非常基本的東西。如果我們關注並解決這些問題，本可以實現更高的疫苗接種率。不幸的是，問題出在政治上。一旦有了疫苗，我向世界承諾，他們可以吸收消化這些。」

博爾拉表示，在抗疫過程中，除了疫苗，針對新冠的治療手段也非常重要。在目前情況下，在改變遊戲規則的權重上，治療手段甚至超過疫苗。比如，很容易獲得的口服藥物治療等。那些會生病的人，要麼因為沒有接種疫苗，要麼因不走運，但經過治療後，他們的生命不會有威脅，或減少他們生命受到威脅的機會。或不要長期承擔新冠後遺症，不用必須在公共場所外隔離兩周。

博爾拉說，目前，人類社會正在進入一個科學文藝復興的時期，對醫療領域未得到滿足的主要需求，將找到解決方案，而這是由於生物學和技術的進步，兩者產生巨大的協同效應。在藥物研發領域，人工智慧將取代傳統的藥物設計流程，電腦能模擬臨床試驗，這些技術，將幫助人類以更大的指數方式前進，用科學找到解決癌症和其他疑難雜症的治療方法。

疫苗 輝瑞 加州

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