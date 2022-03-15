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柏克萊加大學者：俄羅斯原油持續被封鎖 油價還會漲

記者劉先進／柏克萊報導
圖為原油價格上漲曲線。（取自柏克萊加大校報官網）
圖為原油價格上漲曲線。（取自柏克萊加大校報官網）

俄羅斯入侵烏克蘭，全球油價大幅上升，美國平均每加侖油價超4元。柏克萊加大哈斯商學院能源研究所的系主任博倫斯坦（Severen Borenstein）在校報上表示，未來每桶原油價格不太可能上漲到200元，但若美國和歐洲採取行動，完全封鎖俄羅斯的石油貿易，將削弱俄羅斯的經濟，也將對美國的石油價格產生重大影響。這將是一個非常激進的舉動，拜登政府和盟友都擔心這可能會挑起一場更廣泛的戰爭。

柏加大哈斯商學院能源研究所的系主任博倫斯坦表示，若美國和歐洲採取行動，完全封鎖俄...
柏加大哈斯商學院能源研究所的系主任博倫斯坦表示，若美國和歐洲採取行動，完全封鎖俄羅斯的石油貿易，將削弱俄羅斯的經濟，也將對美國的石油價格產生重大影響。（取自柏克萊加大校報官網）

在俄羅斯，西方的制裁已經切斷了進入國際銀行和貿易系統的大部分通道。盧布已貶值40%，這使寡頭和普通人的儲蓄價值蕩然無存，並引爆了通貨膨脹。俄羅斯正處於違約的邊緣。

柏加大校報分析說，在美國，平均汽油價格已飆升到每加侖4元以上，並繼續上升到2008年以來的最高水準，預示著食品和交通的消費價格上漲。石油公司放棄了數十億元的俄羅斯投資，而星巴克和耐克等公司已經關停在俄羅斯的業務。持有俄羅斯債務的金融機構無法得到支付。

石油公司在疫情期間大幅減產，但隨著世界經濟的復蘇，生產並沒有恢復，價格已經在上漲。當俄羅斯入侵烏克蘭時，石油價格的壓力激增。12月下旬，每桶歐佩克石油的成本剛超過70元，但上周上升到128元，根據一些估計，如果衝突繼續下去，可能會達到每桶150元。

博倫斯坦說，與直覺相反的是，全球石油供應還沒有受到戰爭的嚴重影響。然而，其他與戰爭有關的因素正在共同推動石油價格上漲。

由於供應不確定，石油交易商已將未來中斷的風險計入近期價格。當美國本周禁止進口俄羅斯石油和天然氣時，其影響主要是象徵性的，因為美國從俄羅斯獲得的石油只占一小部分。不過，如果接下來出現更大規模的抵制俄羅斯石油的行動，俄羅斯無法將其原油運入世界市場，這可能會使價格繼續走高。

柏加大的專家們認為，如果戰爭很快結束，這些上漲壓力會很快消失。但是，如果相反，戰爭升級呢？如果俄羅斯切斷了對其對手的石油和天然氣供應呢？或者假設盟國採取行動，切斷俄羅斯出售石油和天然氣？

一些分析家預測，石油可能漲到每桶200元。博倫斯坦認為這不太可能，但可以設想最壞的情況，導致驚人的成本。博倫斯坦說，如果美國和歐洲採取行動，完全封鎖俄羅斯的石油貿易，這將削弱俄羅斯的經濟，但它將對美國的石油價格產生非常大的影響。這將是一個非常激進的舉動，拜登政府和盟友都擔心這可能會挑起一場更廣泛的戰爭。

博倫斯坦建議，拜登和盟國可以試圖穿針引線，利用石油和天然氣對俄羅斯施加大量但有限的成本，同時限制對本國消費者的不利影響。他提供了一個謹慎樂觀的說明。期貨市場上，商品交易商對未來的石油價格進行投機，目前，一年後的價格比目前的價格每桶低20到30元。

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