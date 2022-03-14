我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

金銀島徵收過路費 恐傷害窮人區

編譯組／舊金山13日電
金銀島低收入家庭多。徵收過路費恐加深他們的孤立感。圖為舊金山金銀島渡輪碼頭。（本報資料照片）
金銀島低收入家庭多。徵收過路費恐加深他們的孤立感。圖為舊金山金銀島渡輪碼頭。（本報資料照片）

舊金山市府希望利用徵收進出金銀島(Treasure Island)過路費，來防止民眾過度使用海灣大橋，造成大橋交通堵塞。除此之外，徵收金銀島過路費，可謂海灣渡輪與屋崙公車提供基金。根據目前計畫，金銀島低收入居民可以免繳過路費，可是問題卻沒有這麼簡單。金銀島低收入家庭多，徵收過路費，將會加深他們的孤立感。

金銀島島內居民約有2300人，其中50%為非裔或西語裔，一半以上居民生活在貧窮線以下。因此金銀島名實不符，貧窮與富裕對比鮮明，有美麗的景觀、高級製酒廠，也有極端窮困的社區。

金銀島過去曾為海軍基地，開發商計畫將金銀島改造成為旅遊勝地，提出開發8000棟新屋、多家旅館飯店、新穎購物中心。舊金山縣交通局估計未來金銀島居民將從目前2300人增加約10倍。

根據報導，金銀島過路費隨著時間不同有所差異。每周工作日交通尖峰時間，進出金銀島的過路費為5元。家庭收入低於灣區中間收入55%以下者可免繳過路費。

如徵收過路費，金銀島居民住在外地的親友，可能因為經濟考量，不願花錢前來金銀島探望親戚友人。一名東灣居民，可能必須繳付來回金銀島的過路費10元，再加上海灣大橋7元過橋費，才能前來金銀島探望親友。

另外必須考慮的是，看護、教師、社區義工也須繳過路費，才能前來島上服務居民。有居民指出，過路費可能會對島上居民醫療服務造成影響。

舊金山住屋倡導機構HomeRise服務島內110個家庭。HomeRise主任許爾特(Sarah Shortt)說，許多金銀島居民收入低微，必須小心預算支持。

舊金山縣議會原訂8日與舊金山交通理事會、金銀島活動管理局(the Treasure Island Mobility Management Agency Board)對收費問題進行表決。然而這次投票表決臨時取消，新的投票日期仍未決定。

舊金山 低收入 投票

上一則

楊俊龍：俄若強吞烏 像吞活魚進身體 麻煩的開始

下一則

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

延伸閱讀

「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕

「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕
烏克蘭難民逃離戰火 團聚東灣親人

烏克蘭難民逃離戰火 團聚東灣親人
舊金山聖帕特里克節巡遊 民眾自發組挺烏克蘭隊伍

舊金山聖帕特里克節巡遊 民眾自發組挺烏克蘭隊伍
孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷

孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷
《老物件情懷》母親的暖壼

《老物件情懷》母親的暖壼

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
視頻顯示，華人阿婆被人搶劫錢包，拖拽在地上。（視頻截圖）

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

2022-03-07 23:47

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世