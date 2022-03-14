金銀島徵收過路費 恐傷害窮人區

金銀島低收入家庭多。徵收過路費恐加深他們的孤立感。圖為舊金山金銀島渡輪碼頭。（本報資料照片）

舊金山 市府希望利用徵收進出金銀島(Treasure Island)過路費，來防止民眾過度使用海灣大橋，造成大橋交通堵塞。除此之外，徵收金銀島過路費，可謂海灣渡輪與屋崙公車提供基金。根據目前計畫，金銀島低收入 居民可以免繳過路費，可是問題卻沒有這麼簡單。金銀島低收入家庭多，徵收過路費，將會加深他們的孤立感。

金銀島島內居民約有2300人，其中50%為非裔或西語裔，一半以上居民生活在貧窮線以下。因此金銀島名實不符，貧窮與富裕對比鮮明，有美麗的景觀、高級製酒廠，也有極端窮困的社區。

金銀島過去曾為海軍基地，開發商計畫將金銀島改造成為旅遊勝地，提出開發8000棟新屋、多家旅館飯店、新穎購物中心。舊金山縣交通局估計未來金銀島居民將從目前2300人增加約10倍。

根據報導，金銀島過路費隨著時間不同有所差異。每周工作日交通尖峰時間，進出金銀島的過路費為5元。家庭收入低於灣區中間收入55%以下者可免繳過路費。

如徵收過路費，金銀島居民住在外地的親友，可能因為經濟考量，不願花錢前來金銀島探望親戚友人。一名東灣居民，可能必須繳付來回金銀島的過路費10元，再加上海灣大橋7元過橋費，才能前來金銀島探望親友。

另外必須考慮的是，看護、教師、社區義工也須繳過路費，才能前來島上服務居民。有居民指出，過路費可能會對島上居民醫療服務造成影響。

舊金山住屋倡導機構HomeRise服務島內110個家庭。HomeRise主任許爾特(Sarah Shortt)說，許多金銀島居民收入低微，必須小心預算支持。

舊金山縣議會原訂8日與舊金山交通理事會、金銀島活動管理局(the Treasure Island Mobility Management Agency Board)對收費問題進行表決。然而這次投票 表決臨時取消，新的投票日期仍未決定。