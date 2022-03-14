灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

79歲長者蘇麗文(Pat McHenry Sullivan)與罹患老年失智症的82歲丈夫長年住在屋崙一處兩房公寓。可是從去年秋季開始，由於申請不到疫情 期間房租救濟金，蘇麗文被迫必須從其人壽保險取款繳納房租。

不但房客面臨困境，房東 情況也好不到那裡，住在柏克萊的房東瑪琪歐娜(Susan Marchionna)收不到房租，考慮出售她居住多年的房子。瑪琪歐娜說，從去年秋天開始，她就收不到任何房租。房客從去年秋天開始，宣稱疫情關係，工作不順利，無法繳房租，申請延緩繳納。瑪琪歐娜長期與房客爭辯，感到十分疲憊。

蘇麗文與瑪琪歐娜雖然一個是房客、一個是房東，可是陷入同樣困境。兩人同樣申請加州 房租救濟金，可是都得不到任何回答，而3月31日的加州房租緊急計畫截止日期即將來臨。

蘇麗文有碩士學位，也會操作電腦，知道如何經營私人商務，因此認為繳付兩房公寓房租應當沒有問題。兩人從2006年起租下這所公寓，目前月租金為1426元，新冠疫情來臨之後，過了一些日子，失業救濟金已停發了，新冠疫情仍然存在，醫療費用以及種種花費，再加上蘇麗文必須照顧82歲的先生，很難有時間找工作，經濟壓力愈來愈大。

蘇麗文最後一次準時繳付房租為去年9月，隨後開始動用人壽保險。蘇麗文說，她從去年9月開始上網，設法申請房租救濟，可是困難重重，她也設法申請加州的房租救濟，可是總是無法順利達成。

根據加州房屋與社區發展部門(the California Department of Housing and Community)，申請房租救濟的家庭高達46萬8314戶。州府已對40%申請家庭發出超出22億元的房租救濟金，然根據全國公平組織的報告，約只有16%申請救濟家庭取得救濟。

瑪琪歐娜四年前孩子長大離開後，將柏克萊住家租出去，自己住在後院一所小屋。剛開始時一切順利，她每個月可以收到4500元租金，可以輕鬆繳付房貸，隨後新冠疫情來襲，他丟了工作，長期租客也於去年秋季離開，留下另一名房客，然而這名房客以受困於新冠為由，宣稱無法繳付租金。

瑪琪歐娜別無選擇，於今年元月申請1萬7500元房租救濟金。由於收不到房租，每個月必須繳納的房貸，再加上房屋修理費用，瑪琪歐娜陷入困境。

有些房地產代理人、保護房東組織對瑪琪歐娜說，保護驅逐房客原來的用意是保護弱勢房客，可是有些房客濫用這種保護權益。根據全國公平組織(National Equity Atlas)，直到今年元月為止，加州共有72萬1000名房客，仍積欠房東約33億元。許多加州救濟計畫認為，房客可以自行證明，他們無法繳付房租，主要原因是新冠疫情所造成的。