湯神狂砍賽季最高38分 勇士輕取公鹿

湯普森手感滾燙，拿下賽季最高的38分。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 12日晚以122比109輕取衛冕冠軍密爾沃基公鹿，終止對手的六連勝。湯普森次節狂砍17分，三分球14中8，得到賽季最高的38分6籃板5助攻。回到首發的普爾（Jordan Poole）三分10中5得到30分，維金斯21分6籃板，柯瑞 只出手7次，得到8分5籃板8助攻。

湯普森手感滾燙，拿下賽季最高的38分。（記者劉先進／攝影）

本場勇士果斷變陣，將本來帶替補陣容的普爾放上先發，替換此前首發的穆迪（Moses Moody）。如此一來，勇士場上多了個擋拆持球點，即可突破，又能投射三分，在場上拉大空間。上半場兩隊有來有往，但勇士把握主動。第三節一開始，勇士連續傳導，利用公鹿換防失誤，來不及補位，讓底角普爾投射空位三分。接著，普爾藉助魯尼的擋拆，外線發炮，命中三分。瞬間將比數拉大到20分。比賽就此奠定勝局。

教頭柯爾表示，讓湯普森、柯瑞和普爾首發，是因為三人配合好。更何況，霍樂迪（Jrue Holiday）緊盯著柯瑞，有時會閃電包夾突擊。所以將普爾首發，作為輔助，他會有一些空位投籃。比賽策略成功，普爾打得優秀而有耐心，只有一次失誤。

普爾放上首發，勇士進攻行雲流水。圖為他在上籃。（記者劉先進／攝影）

對於公鹿的強勢攻筐手「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），勇士防守策略是，內線紮堆，多人包夾掏球。此舉也犯規不少，讓安戴托昆波罰球18中12，入賬31分8籃板。但勇士對公鹿射手則緊追不捨，盡量阻撓投籃。全場干擾投籃56發。公鹿的米道頓（Khris Middleton）19中6得到18分6中，霍樂迪11中5取下13分7助攻。

此戰湯普森手感滾燙，全場24中15，得到38分。也是復出後第二次得到30分以上，一掃此前多場比賽投籃萎靡的情況。柯爾說，湯普森肯定得到瞭解脫。他對自己如此苛刻，非常希望成功。「他只是讓比賽感覺提前回來，沒有勉強投籃。過去幾場比賽中，他一直在投神仙球，無法進入節奏。今晚，我感覺他打得更好，投得更乾脆。你知道湯普森，一旦有幾個投進了，更難的投籃對他來說就容易多了。」

勇士內線堆積球員，強硬防守公鹿的「字母哥」安戴托昆波。（記者劉先進／攝影）

對於柯瑞只出手七次，柯爾表示，當MVP只得到八分，但球隊仍然能拿下一隻非常強的球隊，這太瘋狂。1月因背部傷病缺戰至今的格林，預計在14日勇士主場對華盛頓巫師的比賽復出。柯爾表示，格林12日有訓練，仍然在為回歸做準備。