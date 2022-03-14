柯瑞34歲生日 中國小將曾凡博亮相

曾凡博是目前最有希望被選入NBA的中國球員。（記者王子涵／攝影）

金州勇士 主場大通中心（Chase Center）13日為當家球星柯瑞 （Stephen Curry）舉辦生日特別活動，邀請當地社區、球迷共同慶祝柯瑞34歲生日。當天，勇士下屬球隊聖他克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）迎戰G聯賽點燃隊（NBA G League Ignite），中國小將曾凡博也亮相大通中心。

前1萬名到場觀眾得到柯瑞特別版玩偶。（記者王子涵／攝影）

柯瑞自2009年被勇士隊選中後，已經幫助球隊捧起三次奧布萊恩杯，他的三分遠射更是徹底改變了現代籃球的打法和戰術。在NBA75周年的慶典上，他也被提名為足以重新定義、改變、塑造比賽的75名先驅者。即將34歲的他正在向個人的第四枚總冠軍戒指發起衝擊。

當天的另外一個看點，便是效力於點燃隊的未來新星曾凡博。作為目前最有希望被選入NBA的中國球員，他的到來自然吸引了許多灣區的華人球迷們。球迷陳梓霖表示：「就如同看林書豪或是姚明在NBA打球一樣，他們的出現增強了我們與球場的聯結，讓我們更加熱愛籃球。」

曾凡博是目前最有希望被選入NBA的中國球員。（勇士提供）

曾凡博曾效力於北京首鋼籃球隊，後開始美國高中生活，並成為佛羅里達州溫德米爾高中（Windermere Preparatory School）男籃主力。他放棄了進入籃球傳統名校岡薩加大學（Gonzaga University）打球的機會，跳過大學直接進入NBA下屬聯盟G聯賽效力。

最終，勇士隊以三分的優勢在加時賽險勝點燃隊。本場比賽曾凡博表現十分搶眼，三分球9投6中，全場砍下17分，是球隊第三得分手。

點燃隊隨隊記者陳奕軒表示：「這是他近期表現最好的一場比賽，他在給隊友擋拆外彈後的投射威脅，一直是點燃隊為他設計的戰術。」