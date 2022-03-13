加州學校口罩令取消 老師比學生、家長緊張

解除口罩令學校裡老師壓力相對大，怕學生感染，又怕被不戴口罩的學生傳染。（記者熊移山／攝影）

加州政府3月12日起正式取消了學校口罩 令。根據記者在南灣地區學區 的了解，多數公立學校都依照各縣衛生局提供的指示，對校園內戴口罩，以「強烈建議」取代「強制要求」戴口罩。至於部分私立學校，則採取比較彈性的作法，讓家長自行決定學生要不要戴口罩上課。

紐森州長之所以在2月28日提前兩個星期宣布這項命令，也就是希望讓各個學區都有緩衝的時間，預做準備。特別是集體上課學生的背後，是意見不同的家長群，處理起來特別棘手。州衛生廳長加利(Mark Ghaly)也在取消口罩令發布時表示，「州政府尊重各個縣針對當地的情況進行評估，學區有權力決定是否要繼續執行口罩令，州政府會支持他們的決定以及提供相關衛生資源。」舊金山灣區九個縣的公共衛生部門，目前都依照州政府的建議，提供給各學區作參考。

華人家長鄭女士有兩個小孩分別7歲和12歲，就讀桑尼維爾(Sunnyvale)公立學校，她表示，疫情 雖然趨緩，但是學校是每天群聚的地方，校方除了強烈建議學生在室內繼續戴口罩上學，是完全正確的做法。她也支持學校持續每周固定為學生做「快篩」，加強對疫情監控。

來自佛利蒙(Fremont)的許小姐小孩也就讀公立中學，她則說，其實州政府取消學校口罩令，老師比學生、家長還緊張，她小孩的老師就告訴學生：「下周一起(3月14日)上課我還是會繼續戴口罩，雖然學校不要求你們戴，但我還是強烈建議你們繼續戴。」

在灣區華人區經營32年的思源中文學校校長伍美珠說，中文課程雖然每周只授課兩個小時，但也要遵從租用教室的學校規定。基本上華人對這方面非常小心，不管是家長或是學生，不用提醒大家都是主動戴著口罩。

至於私立學校，各校有不同的管理方式。位於聖荷西(San Jose)的哈克（The Harker School）小學，對口罩的管理並沒有放鬆。但金寶市(Campbell)的金寶基督學校(Campbell Christian school)則相對有彈性，早在一周前就發放問卷讓家長選擇：1，上課時間全程戴上口罩，除了用餐和喝水之外；2，僅在室內要求戴上口罩，室外不必；3， 讓學生自行決定；4，全程都不需要戴口罩。

東灣阿拉米達縣衛生官員摩斯(Dr. Nicholas Moss) 說：「戴口罩政策的調整，並不意味新冠疫情結束，阿拉米達縣和加州政府仍強烈建議民眾，在大多數公共室內環境中戴口罩。」

灣區各地學區均將繼續遵循州公共衛生部 (CDPH) 關於症狀監測、衛生習慣、隔離和隔離的州指南。不論是否戴口罩，如果學生有症狀，他們將被送往醫護辦公室。有症狀的學生將被要求戴上口罩，直到他們被接走，並且在返回學校之前需要進行COVID-19 PCR檢測並呈陰性。