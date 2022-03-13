烏克蘭難民逃離戰火 團聚東灣親人

一對東灣大婦，到機場迎接逃離轟炸的烏克蘭基輔的老年親屬。（電視新聞截圖）

周四（3月10日），逃離戰火下基輔的烏克蘭 難民終於與住在東灣佛利蒙的親人團聚，這些長者，經歷了6000多英里的輾轉旅程，才迎來的令人動容的激動人心一幕。

尤里．德羅茲德（Yuriy Drozd）和他的妻子隨身帶著一面巨大的烏克蘭國旗，來到舊金山 國際機場的海關大樓，他們準備去迎接剛從烏克蘭抵達的叔叔和嬸嬸。

「終於盼到今天了，」德羅茲德在擁抱了他的家人後說。

德羅茲德和妻子住在佛利蒙。他們的叔叔和嬸嬸當時不得不乘坐一輛巴士前往匈牙利邊境 ，在那裡，他們再坐火車前往布達佩斯，然後得以從布達佩斯飛往慕尼黑，再搭機在舊金山降落。

德羅茲德說：「這對他們來說非常艱難，因為在基輔他們居住的地方，基本上是被俄羅斯人進行了地毯式轟炸。」

自從戰爭開始以來，德羅茲德一直在與他的家人保持聯繫，他說，有些親屬仍然在烏克蘭，但目前還安全。

他說，許多人不想離開，但他認為對年邁的嬸嬸和叔叔來說，在美國更安全，來這是最好的。

「我們希望戰事盡快結束，」德羅茲德說。「但他們需要多久就可以待多久。這對我們所有人來說都很艱難，但只要我們在一起就好。」