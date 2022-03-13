金山市長專欄╱經濟復甦、警政改革 加強推動

市長布里德（中）與湯曉慧（右二）、余健全（右一）等人合影。

親愛的讀者們:

上周四，我發表了本年度的市情咨文演說。其中包括呼籲關注市民的期望和他們應得的基本需求，和引領舊金山 前行的為人所知的改革性理念。

大家應該為舊金山成功應對新冠疫情、優先考慮基本服務、保護公共衛生以及依賴數據來推動政策感到自豪。我們遵循了這些基本原則，然後更進一步地採取變革政策，例如重新想象以街道用作戶外餐飲空間，推出收入保障計畫，設立社區學習中心和夏季活動計畫。

當我們展望舊金山發展方向的決定時，必須傾聽居民的意見。

布里德市長在Mission Rock地區發表市情咨文。

上個月，選民發出了一個非常明確的訊息。這個訊息就是我們必須為兒童做得更好。但他們也發出了一個訊息，雖然想法很重要——但這些想法必須建立在堅實的基本原則之上。

這些基本原則：一個良好和把孩子放在首位的教育系統；一個為居民提供基本服務的政府；問責制和能力。

許多居民感到不安全，從害怕外出的亞裔長者，到成為毒販受害者的田德隆區家庭，我們需要更多警察 。目前舊金山內只有1630多名警員，比三年前減少了250名。根據一項獨立分析，總體而言，市內目前的警員人數比實際需要的少了540名。為了解決這個問題，我現在呼籲在即將到來的預算中提供更多撥款，用於建立和填補新的警校課程，同時繼續部門改革。警察局長史考特（Bill Scott）的改革工作已成為許多其他地區的榜樣。

我們根本沒有足夠警務人員來滿足一個大城市的需求，特別是當公司員工和遊客重回舊金山時，那些常說我們不需要警察的人士請注意，要傾聽居民的意見。

我們知道迫切需要繼續推動舊金山的經濟復甦，我們不會同意說舊金山最好的日子已經過去了。

我選擇了Mission Rock地區為市情咨文的地點，是因為我們看到該地點和周邊的東南面社區正在進行中的轉型和經濟振興，在過去20年，區內增加了6000間新住房，並即將增加5000間新的市場價格房屋和2000間可負擔房屋。由嚴德權主任所帶領的建築業培訓計畫正為社區提供高薪的工作和培訓。

我絕對專注於解決問題對症下藥，我亦同時專注於希望。

希望有一個更美好的未來。這就是我在海濱看到的，新的社區，沿著海濱和整個Dogpatch的新公園和開放空間，新辦公室和商店。這種情況不會發生在一個正在衰退的城市，相反，只能發生在一個正在增長和繁榮發展的城市。

大公司不僅在Mission Bay，而且在市中心和南市場區都在續訂和擴大租約。現在，就這個月，許多公司正在回到辦公室。因為他們在市內投放了資源。這不是一個有關公司和商業逃離舊金山的故事，而是一個關於對未來充滿信心的故事。會和以前不同嗎？當然。但今天的海濱也和以前不同了。事實上，這比以往更好了。這就是舊金山的本質。我們能忍受和適應。

此外，我呼籲改革市內建造新房屋的官僚審批制度，繼續在田德隆區採取行動，使居民和遊客更安全，加大努力為有需要的人提供心理健康服務，更好地為兒童和家庭服務，這即是兒童和家庭復甦計畫。

眼前有很多工作要做，但舊金山的未來是光明的。現在是時候了，讓我們一同努力不懈地為舊金山居民努力奮鬥！

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德