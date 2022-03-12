舊金山新教委就任 華裔家長期待改變

華裔學生家長們對新晉教委的期待是，希望他們可以聽取社區的聲音，做到上傳下達，起到為學生教育解決問題的橋樑，一切為孩子著想。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德委任徐安（Ann Hsu）、莫塔米迪和魏斯曼沃德三名新教委，以填補2月15日被罷免 的教委空缺。此前布里德多次提到，教委一職首先要把孩子的教育和學生家長的需求放在首位，無關政治和其他。華裔 選民非常期待，三名新任的教委可以履行學區 教育職責和任務。

雖然在此次的罷免教委選舉中，選民中只有26%投票，但華埠的投票率有34%，成為這次選舉中投票率最高的地區之一，而全市要求使用中文選票的選民高達37%。而此次罷免投票，一開始就是主要由華裔選民推動。這是金山華人華裔參與並影響政治的里程碑事件。在過去，華裔幾乎是沒有可能改變政府機構人員的運作，甚至無法享有公平正義對待。這次罷免選舉體現了華裔的團結。

華裔學生家長希望，新任教委能夠聽取社區的聲音，做到上傳下達，起到為學生教育解決問題的橋樑，真正的一切為孩子著想。

布里德面向中文媒體圓桌會議中曾提到，教委的人選中也會考慮到族裔和性別的平衡。（記者李怡／攝影）

布里德之前在中文媒體圓桌會議中曾提到，教委的人選中也會考慮到族裔和性別的平衡，她曾說，面試的人選都是非常優秀的佼佼者，這讓她很難做出抉擇。新任三名教委都是學區公立學校的家長，也曾擔任重要的學區志願者服務，了解學生和家長的需求。

在宣布任命前，布里德曾多次與學區家長會面溝通，了解大家的真正需求。對此次罷免，學區家長最憤怒的就是教委會缺乏透明度，不顧家長意見單方面就許多議題作出決定，包括為44所學校改名、取消以成績為招生標準的洛威爾高中錄取政策、一教委對亞裔社區發表種族主義言論等。被罷免的教委曾漠視家長的需求，拒絕聽取意見。與此同時，教委會沒有理會日趨嚴重的學區預算赤字問題，疫情期間，沒有就學校安全重開學校制定及時的策略，不以孩子的教育為重，這些問題屢次發生，促使學區家長和居民簽名支持罷免教委運動。