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洛威爾高中招生政策 可望重回擇優制

編譯組／舊金山11日電
舊金山市長布里德（中）任命的三位新教育委員徐安（右二）、莫塔米迪（左二）和魏斯曼沃德（左一）11日宣誓就職。（電視新聞截圖）
舊金山市長布里德（中）任命的三位新教育委員徐安（右二）、莫塔米迪（左二）和魏斯曼沃德（左一）11日宣誓就職。（電視新聞截圖）

在市長布里德（London Breed）11日任命三名舊金山聯合學區新教育委員後，許多家長都想知道，這次政治洗牌對洛威爾高中（Lowell High School）意味著什麼，以及新委員是否可能恢復洛威爾高中擇優錄取的招生政策。

布里德11日任命的三名新教委是創業家徐安（Ann Hsu）、政府政策分析師莫塔米迪（Lainie Motamedi）和移民權益法教授魏斯曼沃德（Lisa Weissman-Ward）。三名新教委表示，他們希望透過一個開放且深思熟慮的過程，來考慮是否讓洛威爾高中恢復類似擇優錄取的招生政策。

舊金山市長布里德於11日在舊金山伽利略高中舉行教委成員宣誓就職儀式上，她们將完成...
舊金山市長布里德於11日在舊金山伽利略高中舉行教委成員宣誓就職儀式上，她们將完成三名被罷免教委的剩餘任期。（記者李怡／攝影）

舊金山紀事報（Chronicle）表示，在三名新教委中，以徐安最支持洛威爾高中以學業成績為基礎進行招生。徐安11日在宣誓就職儀式後說：「應該要恢復擇優錄取制，同時需要進行提高弱勢社區孩子競爭力的工作。」

莫塔米迪表示，她希望啟動一個公共程序來決定洛威爾高中的未來，但重點是要確保舊金山所有高中都能提供家庭想要和需要的東西，讓他們對子女的未來抱持信心。

魏斯曼沃德表示，她不反對擇優錄取制，但真正的問題是必須提供更多學術性課程，並研究考試成績是否是評估學生能力的最佳方式。

一項最新分析報告指出，洛威爾高中是產生此次教委罷免選舉的主要原因。

在新冠疫情期間，舊金山學區教育委員會投票將洛威爾高中的招生方式改為抽籤制，隨後又將原本只打算實施一年的抽籤制永久化，引起反對者不滿，對學區提出訴訟。在法官否決了學區永久抽籤制的決定後，學區又採取了一項短期的解決方案：將抽籤制實施時間延長一年。

多年來，反對洛威爾高中招生政策的人士認為，擇優錄取制是歧視非裔和西語裔的精英主義、種族主義。被罷免的三名前教委高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela López）和莫力加（Faauuga Moliga）都支持將洛威爾高中招生政策改為抽籤制。然而，支持擇優錄取制的人士認為，抽籤制傷害亞裔和成績優異的學生。

取代盧佩思成為教委會主席的林謙悅（Jenny Lam）表示，儘管洛威爾高中招生政策是教委會要解決的問題之一，但未來幾周和幾個月必須先解決一些更緊迫的核心問題，包括聘請新學區總監與深入研究學生之間的學習差距以及如何解決這些差距。

招生 學區 舊金山

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