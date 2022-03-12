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罷免案主要推動者 徐安獲任舊金山教委

記者李怡／舊金山報導
市長與新晉教委在就職儀式現場。魏斯曼沃德（Lisa Weissman-Ward，左起）、莫塔米迪（Lainie Motamedi）、市長布里德、徐安（Ann Hsu）。 （記者李怡／攝影）
市長與新晉教委在就職儀式現場。魏斯曼沃德（Lisa Weissman-Ward，左起）、莫塔米迪（Lainie Motamedi）、市長布里德、徐安（Ann Hsu）。 （記者李怡／攝影）

11日上午，舊金山市長布里德（London Breed）在她曾就讀的伽利略高中（Galileo High School），召開三名新教委的宣誓就職儀式。華裔企業家徐安（Ann Hsu）、政府政策分析師莫塔米迪（Lainie Motamedi）和移民權益法教授魏斯曼沃德（Lisa Weissman-Ward）獲任金山學區新教委，以填補2月15日被罷免教委的空缺。新任教委均為公立學校學生家長。徐安則是罷免行動的帶頭人之一。

布里德任命教委新晉教委徐安（Ann Hsu）。（記者李怡／攝影）
布里德任命教委新晉教委徐安（Ann Hsu）。（記者李怡／攝影）

徐安說，很榮幸被任命為教委，期待與其他同事一起，應對兩個挑戰，一是解決學區1.25億元的財政赤字問題，二是因現任校監即將退休，需遴選新的校監。罷免選舉成功的關鍵原因之一，是前任教委試圖取消洛威爾高中的擇優錄取制度，強推抽籤錄取。徐安表示，應該恢復以成績為基礎的錄取方法。學區需要做的事情是，讓更多來自服務不足社區的孩子做好準備。

布里德說道，「三名新任教委之所以從學生家長中產生，是因為我們要確保永遠把孩子放在第一位，而不是以升遷或是任何的政治利益為目的。」布里德稱三名新教委是堅強、有能力的女性，「我相信她們會為我們的孩子、我們的教育工作者和學區做最好的事情。」

這次的任命可能會在未來幾個月內，對舊金山聯合學區產生重大影響。三名新教委將一起參與確定洛威爾高中未來的招生、面試新的校監、並解決財政赤字等問題。學區還在努力應對入學人數下降問題，以及疫情帶來的授課影響和心理健康等影響。

新任命的三名教委將完成已被罷免教委的剩餘任期。任期於2023年1月上旬結束。如果想要繼續任職，她們須參加今年11月的選舉。

布里德任命教委新晉教委莫塔米迪。（記者李怡／攝影）
布里德任命教委新晉教委莫塔米迪。（記者李怡／攝影）

莫塔米迪曾在學區任多個職務，包括家長教師聯誼會（PTA）和公共教育基金諮詢委員會，這讓她在學區預算、決策方面有豐富的經驗。她曾積極支持罷免行動。魏斯曼沃德是史丹福大學法學教授和校區移民權利顧問，曾是舊金山的一名移民權利，她也曾參與罷免的組織工作。

徐安（Ann Hsu）是教委罷免選舉的主要組織者，15年間就職於矽谷的高科技公司。她有兩個雙胞胎兒子，現就讀於伽利略高中十年級，她也是學區家長教師學生協會（PTSA）主席，還在地區公民債券監督委員會任職。

徐安說，她感到非常榮幸，在支持罷免教委選舉的運動中，接觸到了很多華人和亞裔的家長，聽取了他們的聲音和意見，很榮幸可以代表他們在學區做一些事情。

預計舊金山學區將在今年春天重新開始辯論，討論洛威爾高中的錄取方法。三位新任教委表示，希望有一個公開的審議過程，以考慮是否恢復擇優錄取。

徐安說，應該恢復以成績為基礎的做法，需要做的事情是為更多來自服務不足社區的孩子做好準備。

莫塔米迪說，她希望展開公共討論進程，決定洛威爾高中的未來，但重點是確保所有高中能夠提供家庭想要和需要的東西，讓家長們對孩子的未來充滿信心。

布里德任命教委新晉教委魏斯曼沃德。 （記者李怡／攝影）
布里德任命教委新晉教委魏斯曼沃德。 （記者李怡／攝影）

魏斯曼沃德表示，她不反對擇優錄取，但真正的問題是，增加進入學術上要求嚴格的課程的管道，並研究考試分數是否是評估學生的最佳方式。

學區 罷免 舊金山

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