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柏克萊舉辦王穎電影回顧展 重溫7部作品

編譯組／灣區11日電
柏克萊藝術博物館和太平洋電影檔案館正在舉辦知名華裔電影導演王穎的電影回顧展。（美聯社）
柏克萊藝術博物館和太平洋電影檔案館正在舉辦知名華裔電影導演王穎的電影回顧展。（美聯社）

舊金山華裔電影人王穎（Wayne Wang）在他數十年的職業生涯中，不斷在兩個截然不同的世界中進行切換，他拍過票房大賣的商業電影，也拍過有風險性的獨立電影。

這位香港出生、以執導「喜福會」（The Joy Luck Club）最廣為人知的電影導演，儘管享有盛譽，但並非一帆風順。例如，他2001年執導的性挑逗電影「世界中心」（The Center of the World，暫譯），就讓他嘗到短暫失業的苦果。

人們對王穎作品的尊重和欣賞，多半來自他對灣區和其他地區的華裔細膩的觀察。73歲的王穎如雙子座般的二元性職業生涯，目前正在柏克萊藝術博物館和太平洋電影檔案館（Berkeley Art Museum and Pacific Film Archives）中呈現，該館正在舉辦王穎的電影回顧展（Wayne Wang in Person），展出他七部發人深省的作品。它們是「尋人」（Chan Is Missing）、「喜福會」、「點心」（Dim Sum: A Little Bit of Heart）、「命賤紙貴」（Life Is Cheap . . . But Toilet Paper Is Expensive）、「情人盒子」（Chinese Box）、「面有憂色」（Blue in the Face）、「女佣變鳳凰」（Maid in Manhattan）。

王穎坦承，他對成為回顧展的主人翁感到恐懼，但想知道他的作品在當今的環境中是否仍具有重要性。他說：「我很害怕有些電影已經和人們的生活不再相關，或無法再引起共鳴。還好並非如此。」

王穎當年從香港搬到舊金山灣區，就讀屋崙的加州藝術工藝學院（California College of Arts and Crafts）。他對自己的作品能在太平洋電影檔案館展出感到高興，他表示，太平洋電影檔案館對他早期的職業生涯具有啟發和指導的作用。

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