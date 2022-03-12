柏克萊舉辦王穎電影回顧展 重溫7部作品
舊金山華裔電影人王穎（Wayne Wang）在他數十年的職業生涯中，不斷在兩個截然不同的世界中進行切換，他拍過票房大賣的商業電影，也拍過有風險性的獨立電影。
這位香港出生、以執導「喜福會」（The Joy Luck Club）最廣為人知的電影導演，儘管享有盛譽，但並非一帆風順。例如，他2001年執導的性挑逗電影「世界中心」（The Center of the World，暫譯），就讓他嘗到短暫失業的苦果。
人們對王穎作品的尊重和欣賞，多半來自他對灣區和其他地區的華裔細膩的觀察。73歲的王穎如雙子座般的二元性職業生涯，目前正在柏克萊藝術博物館和太平洋電影檔案館（Berkeley Art Museum and Pacific Film Archives）中呈現，該館正在舉辦王穎的電影回顧展（Wayne Wang in Person），展出他七部發人深省的作品。它們是「尋人」（Chan Is Missing）、「喜福會」、「點心」（Dim Sum: A Little Bit of Heart）、「命賤紙貴」（Life Is Cheap . . . But Toilet Paper Is Expensive）、「情人盒子」（Chinese Box）、「面有憂色」（Blue in the Face）、「女佣變鳳凰」（Maid in Manhattan）。
王穎坦承，他對成為回顧展的主人翁感到恐懼，但想知道他的作品在當今的環境中是否仍具有重要性。他說：「我很害怕有些電影已經和人們的生活不再相關，或無法再引起共鳴。還好並非如此。」
王穎當年從香港搬到舊金山灣區，就讀屋崙的加州藝術工藝學院（California College of Arts and Crafts）。他對自己的作品能在太平洋電影檔案館展出感到高興，他表示，太平洋電影檔案館對他早期的職業生涯具有啟發和指導的作用。
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