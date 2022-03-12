反自然… 太浩湖巨熊不冬眠 野生動物學家擔憂

野生動物學家：太浩湖黑熊不再冬眠。（取自臉書）

關於「坦克浩克」巨熊（Hank the Tank）的新聞報導2月在全國廣為流傳，但人們忽略了一件事：當時正值冬季，熊應該在冬眠。

加州 魚類和野生動物管理局CDFW和太浩熊聯盟一致認為，由於可以接觸到極其豐富的人類食物和垃圾，以及隆冬時節的溫暖溫度和氣候變化，越來越多的熊不願意進入冬眠狀態。CDFW的發言人提拉（Peter Tira）說，冬眠是大自然讓熊度過冬天的方式，因為此時食物來源已經消失或被埋在冰雪之下。然而，太浩湖的熊已經習慣並依賴人類的食物和垃圾，而這兩者一年四季都很豐富，這樣熊的「身體可能不會觸發它們進入那種深度睡眠，」提拉說。「它們就會完全跳過它」。

在加州，人類的發展正在侵占野生動物物種的寶貴棲息地。紐約時報 上周報導說：「在美國任何一個州中，加州的生物多樣性受到的威脅最大」。許多瀕危物種正試圖在像太浩湖這種沒有受到保護的地方生存，食物供應、氣候變化和生活在離人類很近的地方，都是在太浩湖黑熊的冬眠期越來越少的原因。

布萊恩特（Ann Bryant）是太浩熊聯盟的負責人，已經觀察太浩熊二十多年了，看到它們的生活模式在發生著變化。幾年前，在熊開始習慣於人類的食物和垃圾之前，通常會在11月初進入冬眠狀態，直到4月甚至5月才會出現。現在，冬眠時段在兩端都縮短了：熊要到12月下旬才開始冬眠，而它們已經在3月上旬開始蘇醒。而大約20%的太浩熊根本就沒有冬眠。

「這不是好事，是不自然的」，她說。「一旦它們不進入冬眠，就必須繼續進食。因此，它們只是瘋狂地一年到頭地尋找食物，這給它們帶來了很大的壓力，影響了它們的生物系統」。

研究指出，當黑熊停止冬眠或冬眠時間較短時，人熊衝突會增加。對人來說，其後果主要是財產損失，但對於熊來說，其後果是高死亡率。闖入民居的巨熊「坦克浩克」估計有500磅重，比一般的熊大得多。它們變得如此之大是因為它們整個冬天都在繼續進食，而以往在這個時候，秋天所增加的體重應該在冬眠期間被消耗掉。

布萊恩特稱在氣候和物種兩方面，「我們正在破壞大自然，後果不堪設想。」