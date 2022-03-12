我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

反自然… 太浩湖巨熊不冬眠 野生動物學家擔憂

編譯組／綜合電
野生動物學家：太浩湖黑熊不再冬眠。（取自臉書）
野生動物學家：太浩湖黑熊不再冬眠。（取自臉書）

關於「坦克浩克」巨熊（Hank the Tank）的新聞報導2月在全國廣為流傳，但人們忽略了一件事：當時正值冬季，熊應該在冬眠。

加州魚類和野生動物管理局CDFW和太浩熊聯盟一致認為，由於可以接觸到極其豐富的人類食物和垃圾，以及隆冬時節的溫暖溫度和氣候變化，越來越多的熊不願意進入冬眠狀態。CDFW的發言人提拉（Peter Tira）說，冬眠是大自然讓熊度過冬天的方式，因為此時食物來源已經消失或被埋在冰雪之下。然而，太浩湖的熊已經習慣並依賴人類的食物和垃圾，而這兩者一年四季都很豐富，這樣熊的「身體可能不會觸發它們進入那種深度睡眠，」提拉說。「它們就會完全跳過它」。

在加州，人類的發展正在侵占野生動物物種的寶貴棲息地。紐約時報上周報導說：「在美國任何一個州中，加州的生物多樣性受到的威脅最大」。許多瀕危物種正試圖在像太浩湖這種沒有受到保護的地方生存，食物供應、氣候變化和生活在離人類很近的地方，都是在太浩湖黑熊的冬眠期越來越少的原因。

布萊恩特（Ann Bryant）是太浩熊聯盟的負責人，已經觀察太浩熊二十多年了，看到它們的生活模式在發生著變化。幾年前，在熊開始習慣於人類的食物和垃圾之前，通常會在11月初進入冬眠狀態，直到4月甚至5月才會出現。現在，冬眠時段在兩端都縮短了：熊要到12月下旬才開始冬眠，而它們已經在3月上旬開始蘇醒。而大約20%的太浩熊根本就沒有冬眠。

「這不是好事，是不自然的」，她說。「一旦它們不進入冬眠，就必須繼續進食。因此，它們只是瘋狂地一年到頭地尋找食物，這給它們帶來了很大的壓力，影響了它們的生物系統」。

研究指出，當黑熊停止冬眠或冬眠時間較短時，人熊衝突會增加。對人來說，其後果主要是財產損失，但對於熊來說，其後果是高死亡率。闖入民居的巨熊「坦克浩克」估計有500磅重，比一般的熊大得多。它們變得如此之大是因為它們整個冬天都在繼續進食，而以往在這個時候，秋天所增加的體重應該在冬眠期間被消耗掉。

布萊恩特稱在氣候和物種兩方面，「我們正在破壞大自然，後果不堪設想。」

加州 紐約時報

上一則

屋崙凱瑟中心驚見木乃伊化乾屍 疑壓迫窒息死亡

下一則

聖荷西州大體育系性侵案主嫌 被控侵犯民權

延伸閱讀

NBA／德羅展穿喬丹鞋被「偶像」布萊恩教訓：搞什麼鬼

NBA／德羅展穿喬丹鞋被「偶像」布萊恩教訓：搞什麼鬼
華埠紀念李尤娜花壇又被毀 社區擬設永久悼念地

華埠紀念李尤娜花壇又被毀 社區擬設永久悼念地
遇害僅3周 李尤娜華埠悼念壇再遭毀壞

遇害僅3周 李尤娜華埠悼念壇再遭毀壞
NBA／布萊恩曾邀火箭全隊跑趴 帕森斯：2.2萬他全買單

NBA／布萊恩曾邀火箭全隊跑趴 帕森斯：2.2萬他全買單
獵殺慢跑非裔 喬治亞州3白人「仇恨罪」成立

獵殺慢跑非裔 喬治亞州3白人「仇恨罪」成立

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
LYF夏令營成立於 1983 年，最初是台灣移民第一代父母成立，希望能傳承台灣文化和價值觀。（記者江碩涵／攝影）

矽谷台裔第二代夏令營爆滿 尋找台灣味與認同感

2022-03-04 18:12
曾爍為人樂觀開朗，喜歡旅遊攝影。（親友供圖）

華人工程師曾爍被搶喪命 2犯分別被判10年、12年

2022-03-05 16:28

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟