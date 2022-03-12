屋崙凱瑟中心驚見木乃伊化乾屍 疑壓迫窒息死亡

建築工人在屋崙歷史地標凱瑟會議中心牆內發現一具木乃伊化乾屍。（取自Google地圖）

建築工人日前在屋崙 百年歷史的凱瑟會議中心（Henry J. Kaiser Convention Center）牆內發現一具屍體，經兇案調查組鑑視後，屋崙警方表示，這具木乃伊化的乾屍應該是三到五年前意外死亡的結果。

9日下午約1時，建築工人在整修凱瑟會議中心時，發現有一具屍體卡在禮堂上層石膏板後兩根水泥柱之間約15吋的空間中。屋崙警方在聲明指出，這是一具處在腐爛晚期的男屍，但無法確認年齡和族裔。

屋崙副警監沙維斯（Frederick Shavies）在警局推特 上傳的一段視頻中說：「從禮堂上層的痕跡和生物學證據來看，受害者可能死於禮堂上層附近，隨著時間流逝，屍體慢慢腐爛，然後滑進這個空間的底部。」

沙維斯指出，這個骨架殘骸沒有明顯的外傷，也沒有遭人殺害的跡象，身體各部位也沒有被綁住。他說：「不過，根據屍體被發現的位置，可能是狹小空間的壓迫造成死者窒息死亡。」

阿拉米達縣警方發言人凱利（Ray Kelly）表示，屍體雖然已經腐爛，但部分被保留住。他說：「在理想的條件下，屍體會硬化變得像皮革一樣，類似木乃伊。」

警方表示，法醫辦公室會進行屍檢和牙齒檢查，以確定真正的死因和死者身份。

建於1914年的凱瑟會議中心位於美麗湖畔（Lake Merritt），是屋崙的歷史地標，自2005年起因營運虧損而關閉。但後來屋崙市府希望重新開發這裡，讓整個周邊地區成為藝術和文化地區。2015年，屋崙和Orton開發公司達成協議，將修復凱瑟會議中心作為表演藝術和商業空間。

這座俯瞰美麗湖的巨大法蘭西藝術（Beaux Arts）建築占地21萬5000平方呎，擁有一個1900個座位的劇院、一個6000個座位的禮堂和三個舞廳，貓王（Elvis Presley）和多位名人都曾在此演出過，前總統柯林頓 （Bill Clinton）和馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）也在此發表過演說。

這項預計將耗資5200萬元的開發計畫本應在2020年夏季開始動工，但工程一再拖延，直到現在仍未完工。