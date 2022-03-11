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加州火車聖布魯諾撞維修車起火 13人受傷

編譯組／聖布魯諾10日電
加州火車在聖布魯諾撞上維修工程車起火，13人受傷，服務無限期中斷。（取自推特）
加州火車在聖布魯諾撞上維修工程車起火，13人受傷，服務無限期中斷。（取自推特）

據當局稱，10日在聖布魯諾，一列加州火車Caltrain與該機構自己的一輛維修車在鐵軌上相撞，並爆發出烈焰。事故造成至少13人受傷。車禍發生時，列車上有大約75名乘客。

加州火車發言人利普斯（Jeremy Lipps）說，車禍發生在當天上午10時38分左右。當時南行的加州火車506號列車在Scott街附近撞上了一輛加州火車電氣化維修車。列車操作員、四名列車乘客和電氣化維修車的司機被送往醫院，沒有生命危險。

利普斯說，另有七人在現場接受了治療。緊急救援人員報告了現場情況，火車在兩條軌道上都被擋住。

10日在社交媒體上流傳的車禍照片顯示，列車前部被火焰吞噬。根據加州火車公司的推特顯示，火後來被撲滅了。

利普斯在10日下午接受採訪時說，預計加州火車的主要服務中斷將 「無限期地持續下去」。他補充說：「我們明天早上會在那裡，但能提供怎樣的服務水平，我們不知道」。

下午3時前不久，列車在舊金山和南舊金山之間、以及從聖荷西的Tamien站到密爾布瑞之間運行。需要在密爾布瑞站和南舊金山站之間通勤的乘客，將被提供SamTrans巴士橋服務。捷運BART也在提供互助。

聖布魯諾消防局稱這次碰撞為二級火警。當局表示，現場有25個單位，共有60名人員對事件作出反應。

車禍的原因和伴隨的火災正在調查中。據利普斯稱，加州火車公司暫時停止了電氣化項目的工作，以 「確保所有適當的安全規則都已到位」，然後再恢復工作。

加州 車禍 舊金山

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