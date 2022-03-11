罷免博徹思宣傳畫被指仇中 挨批在仇恨犯罪傷口撒鹽

亞裔社區及民權領袖集體抗議利用種族主義進行競選宣傳行為。（記者王子涵╱攝影）

亞太議會（API Council）連同舊金山 華埠多位民權領袖及前民選官員10日舉行記者會，向近期推動罷免舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的團體利用歧視華人 的照片進行競選宣傳表達強烈不滿。他們譴責當前及過往所有透過種族主義褒貶競選對手的行為，稱這是在亞裔社區所面臨的仇恨犯罪的傷口上撒鹽。

亞裔社區及民權領袖集體抗議利用種族主義進行競選宣傳行為。（推特截圖）

罷免博徹思的團隊3日在推特上發表了一副標題為「奪回舊金山」的宣傳畫，其風格充斥著共產主義政治宣傳的色彩，博徹思的頭像也與華人的固有形象相結合。

舊金山市立大學法律及移民研究教授鄧新源 (Bill Ong Hing)說：「我想讓你知道的是，這張照片反應了排華法案時期對於華人的歧視。」鄧新源還展示了更多那個時期照片，「我十分憤怒地看到，在罷免活動中，竟用到如此多的與歧視華人相似的照片。」

前舊金山估值官及市議員鄧式美指出，儘管共產主義的畫風沒有包含歧視的意味，但美中處於「新冷戰」的時期，美國正式將中國視為不友好的國家，並會以消極的方式看待中國。而利用這種消極的態度轉移到政治宣傳上，是對亞裔美國人的傷害。

鄧式美說：「種族歧視 仍在繼續擴散，不僅限於華人，所有亞裔美國人都因此受到傷害，我們必須予以阻止。」

前加州公共教育局副總監德爾（Henry Der）說：「罷免運動是在利用中國的一段歷史，以包裝他們想騙取選民的選票的意圖。」

華人權益促進會聯合行政主任潘偉旋指出，本次記者會不對罷免競選持任何觀點，僅對種族歧視的部分表達抗議。他表示，舊金山有著悠久的作為華裔美國人家園的歷史。但與此並存的是，「很多可恥的反華政策也從這裡開始」。潘偉旋說：「我們必須團結起來制止仇視亞裔的言論和聲音。」

參加當天活動還有亞太議會行政主任黃嘉麗、社區青年中心行政主任溫靜婷、華人進步會政治行動組主任劉茂琦、前舊金山市高等法官鄧孟詩、前舊金山市議員李麗嫦、前舊金山市議會主席余鼎昂。