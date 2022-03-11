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妻和兒女烏克蘭遇難 夫：戰爭罪行須有人承擔責任

編譯組／綜合10日電
矽谷初創公司SE Ranking會計長佩雷貝尼斯（右）與子女遭俄軍炸死，丈夫瑟吉（左）表示，要替他們討回公道。（取自臉書）
矽谷初創公司SE Ranking會計長佩雷貝尼斯（右）與子女遭俄軍炸死，丈夫瑟吉（左）表示，要替他們討回公道。（取自臉書）

瑟吉（Sergii Perebeinis）希望全世界能見證他的悲痛，因為他的妻子、兩個孩子和兩隻狗，都在逃離烏克蘭的途中死去。

瑟吉的妻子是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯（Tatiana Perebeinis），她試圖帶著九歲的女兒艾麗絲（Alise）和18歲的兒子尼基塔（Nikita）利用俄羅斯承諾的「人道走廊」逃難。但在通往基輔的一座橋梁上，被俄軍的迫擊砲擊中身亡。他們陳屍街頭的照片在全球各地出現，引發世界公憤。

對43歲的電腦程式設計師瑟吉而言，妻子兒女不只是一個戰爭中的一個象徵。他們是他的整個世界。

瑟吉在寫給舊金山紀事報（Chronicle）的電子郵件中說：「我希望我的悲傷可以儘可能被人們看見，我還計畫向世界法院申請對俄羅斯提出告訴。這是戰爭罪行，必須有人承擔責任。」

和妻子結縭23年的瑟吉說：「我們小時候住在同一個社區，唸同一所學校。但那時並不知道對方的存在，直到上了大學才認識。」

佩雷貝尼斯夫婦原來住在烏克蘭東南部靠近俄羅斯的頓內次克（Donetsk），瑟吉說：「2014年，在當地爆發攻擊行動後，我們離開了家鄉，搬到基輔租來的公寓中。度過艱難的五年後，我們設法在基輔郊區美麗的小鎮伊爾平（Irpin）買了自己的房子。」

瑟吉本月回到頓內次克照顧感染新冠肺炎的母親，這也是他和妻兒分開的原因。

瑟吉表示，他利用Google地理定位系統（geolocation）在3月5日聯絡到妻子，這也是他們最後一次通話。那時俄軍已開始在伊爾平展開攻擊行動，當地沒有網路、飲水、電力和瓦斯可用。他的妻子告訴他，他們打算隔天離開伊爾平。

瑟吉說：「3月6日上午，我找到妻子的位置在伊爾平和基輔之間的公路上，但她沒有接聽電話，孩子們的手機也關機了。」

後來，他發現妻子的手機位置移動到基輔的一家醫院，於是打電話給在基輔的朋友，請他們到醫院了解情況。沒多久，推特有一則簡訊上傳了俄軍轟炸平民，造成一家人死亡的照片。瑟吉從死者身穿的衣服和所帶的個人物品認出是其子女。他的妻子隔天在醫院去世，兩隻約克夏狗也分別死亡。

瑟吉表示，他將致力為家人的死亡伸張正義。他說：「我失去了所有人，失去了生命的意義，但我會努到最後。」

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