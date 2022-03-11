高油價求生 優步、來福車司機出招

油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

油價 上漲最直接受到影響的就是交通運輸業者，特別是優步(Uber)和來福車(Lyft)的共乘司機。他們的車子和油錢都是自掏腰包，想省錢就只能各憑本事，例如用油電車、沒乘客時不開冷氣、不接與自己距離較遠的單、盡量達到公司要求的接客趟數賺取獎金。這些都是基本要做到的，此外還有什麼技巧呢？

華人Jason Wang同時兼任優步和來福車的司機。他告訴記者: 疫情 前在舊金山 灣區跑車真的不錯，因為舊金山活動多、景點也多，光機場平均一到兩分鐘就一班飛機起降，想想就知道需求有多大。但是疫情之後活動歸零，這也是為什麼優步司機後來越來越少的原因。

加油站等待加油的民眾大排長龍。（記者熊移山／攝影）

他說，車少之後一般民眾叫車就會習慣把優步和來福車的軟體一起開著叫車，哪家便宜就坐誰的，或者誰有車就坐誰的，既使同時叫到取消一台就可以了。

Jason表示，民眾會用APP選車，司機端也一樣。司機在車上大多也是開兩個軟體，也可以選客人，特別像他已經是優步Pro等級(需要開車超過兩年、趟數達標、相對少的客訴)，就可以得到比較多的乘車資訊。所以他就更能過濾客人。甚至要依照自己的經驗來判斷，這趟車程是否會塞車輛耽誤自己的時間。

加油站等待加油的民眾大排長龍。（記者熊移山／攝影）

他說，其實APP叫車的後台基本上也就是人工智慧的計算，不管是車資或是配對，司機的等級高就會配給等級高的乘客(雖然檯面上乘客是沒等級)。乘客的等級就不外乎你給不給小費、有沒有經常取消訂車。「所以如果你每次叫來的車都小小或是不跟你聊天的駕駛，你就大概知道你的等級在哪裡了」。

優步司機的時薪多少? 有司機表示，確實沒一個準確數字，因為這裡面有很多成本考量。大概用區域來分，一般城市時薪約在8-13元之間，大城市則會落在16-25元。

司機Emily表示，這一年每加侖的油價漲了將近2元，但是乘客的費率基本上調漲的不明顯。可是因為AB-5(美國勞動法案)的關係，司機確實也增加了一些福利。又因為駕駛越來越少，公司對搭乘趟數的達成率，除了原來的周間、周末計算，現在又有半年一次的考核，按照級數發放的獎金，這也不無小補。

油價漲的兇，酒吧反而提醒大家啤酒都比汽油便宜來促銷，十足美式幽默。（擷取自臉書）

令她比較不高興的是，公司連小費都要抽成，「實在很不夠意思。」至於油價高她如何應對? Emily表示，每一位「老師傅」都有自己的一套。她主要還是把車整理乾淨、多和客人聊天賺點小費比較實在。另外跑了六年的車的經驗，讓她會比較集中在幾個地方等客人。至於以前10-15分鐘車程外的車她也會搶單，「現在就算了。省點油，通常多等五分鐘附近還是會有客人出現」。