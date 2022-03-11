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1張紙條惹禍…黑豹導演被當搶匪上銬 銀行致歉

編譯組／灣區綜合電
電影「黑豹」導演庫格勒到銀行提款卻被誤認為搶匪被捕。（Getty Images）
電影「黑豹」導演庫格勒到銀行提款卻被誤認為搶匪被捕。（Getty Images）

在灣區成長的電影導演庫格勒（Ryan Coogler）今年1月在美國銀行（Bank of America）亞特蘭大分行提款時，被誤以為是搶匪，遭警察戴上手銬逮捕。事後，美國銀行已向庫格勒致歉。

「交現金給我要謹慎」引誤會

在屋崙土生土長的庫格勒以執導電影「黑豹」（Black Panther）知名，他1月7日在亞特蘭大的美國銀行想領超過1萬元現金，還在取款單後寫下幾句話，要求銀行行員「交現金給我的時候要謹慎」。

警方在調查報告中指出，庫格勒提款時，向同為非裔的女行員出示了他的加州駕照和美國銀行卡。這名女行員在收到庫格勒的「警告通知」後，迅速告知了銀行經理，稱庫格勒要搶銀行。

警方據報來到銀行，看到門口停了一輛多功能休旅車。這輛休旅車的駕駛人告訴警員，電影導演庫格勒在銀行裡提款，他正在等他出來。同車的一名女性也做出相同陳述。

警方表示，休旅車駕駛人描述的庫格勒外型，與銀行報案的搶匪外型吻合。警員先將休旅車駕駛人和女乘客拘留在警車中，然後進入銀行把庫格勒帶出，才確認庫格勒並不是搶匪。

報告稱，這場烏龍是美國銀行誤解造成的，庫勒勒並未做錯任何事。警員了解事實後已在第一時間解開戴在庫格勒手上的手銬，同時立即釋兩名被拘留者，美國銀行也對三人做出解釋並致歉。

根據警員隨身攝影機拍下的畫面，庫格勒一度戴著手銬坐在警車後座。

庫格勒對警方表示，他到銀行提款是為了付錢給為他家庭工作的一名醫療助理。他會在取款單後寫字要行員謹慎，是因為他看著數鈔機在數鈔票，覺得領現金很不安全。

庫格勒聲明：不應該發生

庫格勒當時頭戴棒球帽，還戴著太陽眼鏡和口罩，他表示，他還在等女行員拿錢給他時，突然聽到警察從槍套裡拿出手槍的聲音。

庫格勒9日發出聲明說：「這種狀況不應該發生。」

美國銀行也發出聲明說：「我們對此事深感抱歉，它不應該發生，我們已經向庫格勒先生致歉。」

休旅 電影 警察

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