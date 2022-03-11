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伽羅博羅肩部手術成功 多支NFL球隊搶人

記者王子涵╱舊金山報導
10日是伽羅博羅媽媽的生日，他在社交媒體上分享與媽媽合影。（Instagram截圖）
10日是伽羅博羅媽媽的生日，他在社交媒體上分享與媽媽合影。（Instagram截圖）

舊金山49人四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）在8日成功接受了肩部的手術。隨著交易市場即將打開，他在下賽季的歸屬問題，成為NFL聯盟最引人矚目的話題之一。

NFL球隊新賽季的工資帽被定格在了2.082億元，每支球隊需要在16日之前達到這一標準。對於舊金山49人來說，伽羅博羅新賽季的超大合同使得新賽季的預算超出工資帽450萬元，是他們在進入新賽季後不得不處理的問題之一。

NFL資深評論員博尼拉（David Bonilla）表示，對於伽羅博羅感興趣的球隊，將利用工資帽超標的這一點向49人施壓，以求得更好的交易價格。

運動家報（The Athletic）記者巴洛斯（Matt Barrows）10日表示，伽羅博羅的離開將幫助49人騰出2500萬元的薪資空間。「我的觀點是，各支球隊是否會利用工資帽達標的最後期限來對付49人。」巴洛斯說，「或是將肩部傷勢的問題提出來，以此在交易中得到一些補償。」

9日，NFL記者拉伯波特（Ian Rapoport）報道說，49人正與多支球隊進行溝通，討論伽羅博羅的交易。隨著包括羅傑斯（Aaron Rodgers）和威爾森（Russell Wilson）在內的多位優質四分衛退出自由市場，伽羅博羅是目前可交易的四分衛中最搶手的那個。

49人季票擁有者張哲遠表示：「小馬隊將自家的四分衛出售給了華盛頓指揮官隊，更有機會得到伽羅博羅。」

拉伯波特的爆料也更加印證了這一看法。他表示，小馬隊對於伽羅博羅表現出「極大地興趣」。「一隻聰明的球隊會更有耐心。他們會將交易拖至周一或周二，以達成一個更好的價格。這也是美式足球的一部分。」

NFL 波特 舊金山

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