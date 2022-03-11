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輝瑞執行長：研發新疫苗 保護期至少1年 不用頻打針

記者劉先進／屋崙報導
輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Dr. Albert Bourla）。（美聯社）
輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Dr. Albert Bourla）。（美聯社）

加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）舉行在線對話。輝瑞大藥廠( Pfizer )執行長博爾拉（Dr. Albert Bourla）表示，輝瑞的目標是，開發新一代新冠疫苗，每打一針，就能提供至少一年的保護。這樣，公眾就不必因病毒變異頻繁接種、甚至對打疫苗產生厭倦。

博爾拉的新書「登月計畫：讓不可能變成可能，輝瑞9個月競賽內幕」（Moonshot: Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible）在9日出版。書中描述輝瑞公司「如何應對難以想像的挑戰和壓力，利用勇氣、卓越、公平和快樂的核心價值觀，快速開發疫苗」。面對政治、經濟和社會危機的挑戰，他解釋說，9個月成功研製疫苗，並不是靠運氣，而是有條不紊的準備工作、強有力的領導和清晰的願景，並分享了他在管理和領導方面的經驗教訓。

圖為柏克萊加大護士在打疫苗。（取自柏加大官網）
圖為柏克萊加大護士在打疫苗。（取自柏加大官網）

博爾拉表示，輝瑞mRNA新冠疫苗，拯救很多人的生命，避免住院，且對經濟發展產生推動作用。僅在2021年的疫苗接種，就貢獻2.5%的GDP增長率。此外，疫苗的成就，對世界產生的影響，意味著希望戰勝黑暗，讓人們重新感受到人類的聰明才智，可以帶來改變。

博爾拉說，在輝瑞公司內部，針對新冠疫苗是否能成功研發，有兩種不同層面的問題，研發停滯和態度搖擺。「對我來說，最困難的能夠很快研製疫苗，我相信可以做到這一點。而做到這一點的方法是說服團隊，他們沒有選擇，不要想著失敗，因為沒有這個選項。如果我們失敗，世界不會像我們知道的那樣。」

博爾拉表示，他曾要求團隊，就如何成功開發針對冠狀病毒的疫苗，提出建議。團隊認為，應用mRNA技術來攻克。就輝瑞而言，可選擇任何其他技術，因公司在其他病毒研發方面也出類拔萃。比如，輝瑞也在掌握蛋白質疫苗技術。mRNA疫苗，實際上是反直覺的選擇。因為自2018年以來，輝瑞在這方面只研究兩年。且在歷史上沒有成功研發mRNA疫苗的先例。到當時為止，mRNA技術，在理論上可以提供最好的疫苗產品，但也是風險最大的。

「團隊提交這個建議，我很驚訝，也提出了很多質疑，但他們信念堅定，說服了我。如果決定研究mRNA疫苗，德國生物科技公司 BioNTech是最明顯的合作夥伴。因為我們一起研發過mRNA流感疫苗。該公司也已聯繫了我們，要求成為合作夥伴。我們知道，mRNA技術已經就緒，可以有能力提供疫苗，因為我們在流感疫苗研發中，看到了這一點。」

博爾拉表示，在對抗病毒的過程中，輝瑞有很多工作要做。因為病毒正在不斷變異，所以研究者要和病毒賽跑，一直保持領先優勢。但所有醫藥研究者，正在齊心協力，開發更好的產品，開發新一代的藥物。現在的目標是，每打一針疫苗，就能提供至少一年的保護。這樣，公眾就不必每六個月或每次有新變種病毒，還要再打一針。人們會對頻繁接種產生厭倦，堅持打針的頻率或遵從醫療建議的人數會下降。

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