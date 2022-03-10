模擬創業競賽 千元獎金、哥大證書等你拿

由世界日報、哥倫比亞大學 商學院與愛藤教育 機構聯合主辦的「2022年模擬創業競賽」（2022 Model Entrepreneur Competition，簡稱ME）現已開放報名。這是一個絕佳展示創意創新理念的平台，活動的重點不在於比賽本身，而是通過為學生提供一個機會，培養他們溝通、寫作、創造和批判性思維的關鍵能力。競賽將繼續以線上的方式進行，並歡迎全球高中生參加，北美地區第一輪報名時間將在4月12日截止。

學生可以組隊參賽，每支隊伍的人數為2至8人，報名費用為每人60元。參賽隊伍需要在4月12日之前註冊報名，並提交「商業企畫書」（Business Proposal）。企畫書需用英文寫作，並以PDF文件格式上傳。其主題必須要具有創新理念，改善人類的生活，或者旨在解決當下的一個社會問題。

哥倫比亞大學商學院的教授將作為評委，從參賽者中評選出優勝者，直接進入決賽。今年將延續往年的「敗部復活」環節，選手需要按照教授給出的建議繼續完善企畫書，得到認可的隊伍將得到一次「重生」的機會，同樣可以晉級決賽。進入敗部復活環節的隊伍每隊需要支出額外的100元參與複審。

最終的決賽將會是以線上演講及實時問答展示，除了商業企畫書，選手還需要製作兩部視頻闡釋自己的創意。評委會根據參賽者完成的情況評選出第一名、第二名和第三名的隊伍。

優勝隊伍將得到800至1500元不等的創業啟動資金，同時也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及愛藤教育機構的1000元獎學金，用於選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州 理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

更多參賽詳情，可以查詢競賽的官方網站：https://www.mecompetition-usa.com/。如有疑問也可以致電650-259-2002，650-259-2043，或者電郵至[email protected]。