我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

模擬創業競賽 千元獎金、哥大證書等你拿

記者王子涵／舊金山報導

由世界日報、哥倫比亞大學商學院與愛藤教育機構聯合主辦的「2022年模擬創業競賽」（2022 Model Entrepreneur Competition，簡稱ME）現已開放報名。這是一個絕佳展示創意創新理念的平台，活動的重點不在於比賽本身，而是通過為學生提供一個機會，培養他們溝通、寫作、創造和批判性思維的關鍵能力。競賽將繼續以線上的方式進行，並歡迎全球高中生參加，北美地區第一輪報名時間將在4月12日截止。

學生可以組隊參賽，每支隊伍的人數為2至8人，報名費用為每人60元。參賽隊伍需要在4月12日之前註冊報名，並提交「商業企畫書」（Business Proposal）。企畫書需用英文寫作，並以PDF文件格式上傳。其主題必須要具有創新理念，改善人類的生活，或者旨在解決當下的一個社會問題。

哥倫比亞大學商學院的教授將作為評委，從參賽者中評選出優勝者，直接進入決賽。今年將延續往年的「敗部復活」環節，選手需要按照教授給出的建議繼續完善企畫書，得到認可的隊伍將得到一次「重生」的機會，同樣可以晉級決賽。進入敗部復活環節的隊伍每隊需要支出額外的100元參與複審。

最終的決賽將會是以線上演講及實時問答展示，除了商業企畫書，選手還需要製作兩部視頻闡釋自己的創意。評委會根據參賽者完成的情況評選出第一名、第二名和第三名的隊伍。

優勝隊伍將得到800至1500元不等的創業啟動資金，同時也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及愛藤教育機構的1000元獎學金，用於選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

更多參賽詳情，可以查詢競賽的官方網站：https://www.mecompetition-usa.com/。如有疑問也可以致電650-259-2002，650-259-2043，或者電郵至[email protected]

哥倫比亞大學 教育 加州

上一則

舊金山3月11起 室內用餐不需疫苗證明

下一則

鄰里組織提議增收千名學生 柏克萊加大拒絕

延伸閱讀

跨學科研習+創業媒合 紐約皇后學院設新商學院

跨學科研習+創業媒合 紐約皇后學院設新商學院
社區學院雙學分課程 助高中生提前獲大學學分

社區學院雙學分課程 助高中生提前獲大學學分
拿證躺賺6萬？碳排放管理師廣告有詐 「只是培訓證書」

拿證躺賺6萬？碳排放管理師廣告有詐 「只是培訓證書」
黃育羚婦產科醫師喬遷新址 熱心真誠守護您

黃育羚婦產科醫師喬遷新址 熱心真誠守護您
史丹福、哥大學霸 應聘杭州高中老師

史丹福、哥大學霸 應聘杭州高中老師

熱門新聞

執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
LYF夏令營成立於 1983 年，最初是台灣移民第一代父母成立，希望能傳承台灣文化和價值觀。（記者江碩涵／攝影）

矽谷台裔第二代夏令營爆滿 尋找台灣味與認同感

2022-03-04 18:12

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴