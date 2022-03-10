矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

美聯社（Associated Press）日前刊出一張照片震驚了世界：烏克蘭 一家三口遭俄羅斯砲火打死在街頭。矽谷一家科技公司證實，死者正是其會計長和她的兩名子女。

這張本周登上紐約時報（New York Times）頭版的照片顯示，巴洛阿圖初創公司SE Ranking會計長，43歲的佩雷貝尼斯（Tatiana Perebeinis），與她9歲的女兒艾麗絲（Alise）和18歲的兒子尼基塔（Nikita）陳屍街頭。烏克蘭士兵正在照料他們。

俄軍無端襲擊平民引發國際公憤。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲嚴懲犯罪者，他憤怒地說：「地球上沒有你可以待的地方，除了墳墓！」

SE Ranking 9日證實，這張紐時刊登的照片中的死者正是他們的會計長佩雷貝尼斯和其子女，他們是在試圖逃離伊爾平（Irpin）時被俄軍的砲火擊中身亡。

SE Ranking發言人希沃尼娜（Ksenia Khirvonina）說：「身為她的同事，看到這些照片讓我感到悲傷。這場戰爭是真實的，證明俄羅斯軍隊和普亭都是罪無可恕的怪物。」

目前已逃到杜拜的希沃尼娜表示，佩雷貝尼斯是一位非常友善、勇敢的女性，很有幽默感，就像所有人的大姐姐一般。她說：「聽到這個消息，我們都非常震驚、悲痛、憤怒，我們此刻的心情筆墨難以形容。」

希沃尼娜說，俄軍開始入侵時，佩雷貝尼斯原本打算留在伊爾平，因為她的母親生病，18歲的兒子也到了隨時可能被徵召入伍的年齡，不能離開烏克蘭。但在伊爾平被俄軍包圍後，一個炸彈炸毀了他們居住的公寓，一直待在地下室的他們只好離開。

佩雷貝尼斯決定從俄羅斯承諾的「人道走廊」逃離，但俄軍突然開始攻擊平民，佩雷貝尼斯因此喪生。

透過SE Ranking的安排已先抵達基輔的佩雷貝尼斯的丈夫瑟吉（Sergii Perebeinis）在臉書 上傳妻子和兒女的照片悼祭他們，他表示會為他們舉行告別式。

佩雷貝尼斯於2016年受雇在SE Ranking的基輔辦公室擔任會計師，一路升職當上會計部部長，等於是美國公司的財務長。

希沃尼娜表示，SE Ranking是由白俄羅斯 人於2013年創辦，執行長庫里洛夫（Valery Kurilov）居住在烏克蘭。

SE Ranking 7日在臉書寫道：「我們以沉重的心情向大家證實，我們摯愛的同事和朋友，會計長佩雷貝尼斯和她兩個孩子，被俄羅斯迫擊砲擊中身亡。我們的傷痛沒有言語可以形容，但對我們來說，最重要的是不要讓她和她的孩子只成為統計數字，他們是無端向平民開火的受害者，這在任何法律下都是反人類的罪行。」