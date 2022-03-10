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推翻川普政策 拜登准許加州自訂汽車廢氣排放標準

編譯組／美聯社9日電
拜登政府准許恢復加州自訂汽車廢氣排放標準。(美聯社)
拜登政府准許恢復加州自訂汽車廢氣排放標準。(美聯社)

拜登政府正恢復加州自訂汽車廢氣排放標準的權力，推翻前川普政府制定政策，並可能在全國範圍內對新乘用車實施更嚴格的廢氣排放標準。環保署9日批准一項豁免請求，允許加州為汽車與休旅車制定嚴格排放規定，並強制執行所謂「零排放」(zero-emission)汽車規定，確保不導致全球變緩。

全美至少有15個州與哥倫比亞特區已簽署加州的汽車排放標準。其規則比聯邦法規更嚴格、目標為解決嚴重空氣汙染問題。根據「美國肺臟協會」(American Lung Association)數據，美國十大最嚴重臭氧汙染城市中，有七個在加州。若按全年顆粒物汙染衡量的十大污染最嚴重城市，其中有六個位在加州。

前總統川普2019年決定撤銷加州自行設定汽車排放限制的權力，是他最引人注目的行動之一、取消他認為對企業負擔過重的環境法規。車輛排放監管則是應對氣候變化的核心。

拜登總統將減緩氣候變化作為政府首要任務，承諾至2030年將溫室氣體排放量減半。交通是美國溫室氣體排放的最大單一來源、佔所有廢氣排放量的29%。在交通類別，乘坐汽車與卡車是最大製造者、佔所有交通相關排放量58%、佔全美總碳排放量17%。

美國環保署長黎根(Michael Regan)表示，加州重申解決汽車與卡車污染的長期權威，恢復多年來協助推動潔淨技術並減少空氣汙染的方法，不僅為了加州居民，也為了整個美國。

豁免恢復加州根據聯邦「清淨空氣法案」(Clean Air Act)於2017-2025年溫室氣體排放進行監管的權力，立即生效。「加州空氣資源委員會」(California Air Resources Board)將決定如何實施與執行這些標準。豁免也撤銷川普時期阻止其他州、採用加州標準的法規。加州、紐約與其他州一直尋求恢復豁免，指出加州嚴格標準改善空氣質量，並確保洛杉磯與其他城市不再被煙霧壟罩。

新兩黨基礎設施法律包握75億元用於電動車與卡車的新充電站網絡。全電力車或電動車僅佔美國新車銷售3%。但分析師預估，未來幾年將快速增加。包括通用汽車(General Motors)、福特(Ford)等主要汽車製造商，承諾投入數十億元開發電動車，通用汽車甚至宣布至2035年完全淘汰汽車燃料乘坐車的目標。

加州 汽車 電動車

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