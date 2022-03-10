109：97勇士鐵血防守贏快艇 柯瑞加冕斷球王

勇士柯瑞等人在包夾快艇持球者曼恩（Terance Mann）（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 8日晚背靠背以109比97有驚無險的戰勝洛杉磯快艇 ，止住五連敗。勇士六人上雙，湯普森23中9得到20分5籃板1助攻，柯瑞 三分6中1得到15分5籃板5助攻3抄截，加冕隊史斷球王，超越勇士名宿穆林（Chris Mullin），生涯抄截次數為1363次。普爾（Jordan Poole）三分6中4入賬20分，維金斯14分11籃板，庫明加（Jonathan Kuminga）18分。

柯瑞在進攻。（記者劉先進╱攝影）

針對快艇投射能力強，勇士的防守非常強悍，換防及時，且多次干擾對手投籃。勇士在次節打出33比15的衝擊波，一度領先到29分。但下半場風雲突變，快艇利用一幫替補追分，好在關鍵時刻湯普森等人連續取分，奠定勝局。勇士油漆區得分為48分，比快艇足足多了20分。在勇士干擾下，三分命中率賽季平均36.5%、聯盟排名第六的快艇，本場29中12，命中率僅僅30.8%。

湯普森本場防守出色。（記者劉先進╱攝影）

賽後教頭柯爾說，湯普森主動請纓，要求防守快艇外線射手傑克遜（Reggie Jackson）。在他主防下，傑克遜14中2得到5分7助攻2失誤。

湯普森表示，在復出20場比賽前，他已經好幾年沒有感受到這種防守責任了。「我總是喜歡在防守上挑戰自己，在成為攻防兩端的終結性力量之前，我仍然需要時間。所以，為什麼不從現在開始呢？我是這麼想的。」

柯瑞表示，這就是湯普森作為競爭者的本性，也是他對自己的高度期望。即使在像今晚這樣的比賽之後，他仍然在談論投籃問題，「我說，投籃會回來的，只要保持攻擊性，你是湯普森，永遠不要忘記這一點。我想這對攻防兩端都適用。他想要的也許是那種挑戰和鎖死對手的感覺，讓他在把球放進籃筐之外有一些期待。這是很好的跡象，他的身體感覺很好，在經歷了長時間的休息之後，他已經有能力接受這種挑戰。很高興知道他有這樣的想法。」

柯爾也表示，本場比賽，勇士在防守方面好得多。球隊在很長一段時間內做出了最好的防守努力。很好的施壓籃球，輪換也很好，球員們都在干擾投籃，而對手今晚的投籃顯然不是很好。他們錯過了一些空位，但也得益於勇士的防守。

他說，勇士之前的壞習慣導致防防守問題。有些是也許只是有點處於低迷狀態。「今天球員對細節的關注更好，當格林和伊古達拉回歸時，我們沒有理由不再次成為真正的優秀防守者。我們在40或50場比賽中防守出色，可以回復這種水平。」