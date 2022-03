鄰里組織提議增收千名學生 柏克萊加大拒絕

柏克萊加大拒絕鄰里組織可增收1000名學生的提議。(美聯社)

成功挑戰柏克萊加大 限制大學招生 人數的鄰里組織,提議允許新學年度增收1000名學生,但被校方拒絕。柏克萊加大表示,入學招生決定不取決於「一小群訴訟團體」(a small group of litigants)。

校方計畫於今年夏天向上訴法院提交案件。於此同時,校方表示將遵守法院命令,並且試圖透過增加線上招生入學,留住未來的學生,並要求部分學生將入學時間延遲至2023年1月。

鄰里團體「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley Neighborhoods)聲明表示,同意暫時或部分擱置上周四加州最高法院裁決凍結下個秋季學年入學生人數,限制在2020-21學年度水平,也就是代表著校方必須比原計畫減少接受約3000名學生入學。

裁決是鄰里組織的勝利。該組織認為,柏克萊加大未能解決入學人數增加,對住房、無家可歸、交通與噪音帶來的問題。然而,支持學校的人士則感嘆,這起訴訟正在粉碎數千名學生進入柏大的夢想。

「拯救柏克萊社區」5日發表公開聲明說,提議允許柏克萊加大再招收1000名學生,前提是其中需有90%是加州居民,並且校方必須終止透過法院和州立法機構、與招生上限作抗爭的努力。該組織代表表示,他們願意入學人數增加,是根據僅在基於不對柏克萊市房屋市場施加進一步壓力的原則下,進入和解談判。

然而,柏克萊加大發言人瑪格洛夫(Dan Mogulof)表示,加州大學 系統招生決定是由加州民選代表作出,包括州長、加大校董會、加大校長辦公室。他表示,大學官員「將不會讓一小群訴訟團體有能力告知加大可招收多少學生。」(will not provide a small group of litigants with the ability to tell the University of California how many students to enroll.)