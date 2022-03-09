3.8慶祝女性歷史月 金山2華裔傑出女性獲表揚

市議會表彰傑出女性，華裔張建清（中）等11人獲獎。（記者李怡／攝影）

3月8日國際婦女節當天，舊金山 舉辦慶祝女性歷史月活動，市長布里德聯合市議會11位議員一起，表彰了來自舊金山市各行業的11位傑出女性代表，其中包括華裔張建清、李彩娜。

東華醫院行政總裁張建清的表彰提名，由第三區市議員佩斯金提出。表彰中說，張建清一位傑出的女性，用鋼鐵般的堅強意志，帶領東華醫院醫護人員，保護舊金山華埠 的安全和健康，並優先考慮散戶家庭(single-room occupancy hotels，SRO）、低收入和老年人的健康。 2020年2月，早在舊金山市正式宣布進入疫情 緊急狀態之前，張建清就對COVID-19冠狀病毒的高度傳播敲響了警鐘，帶領團隊立即行動，集結資源。在財務、人員和個人防護裝備緊缺的情況下，堅持保護社區，增加床位容量，設立雙語熱線。

疫情期間東華醫院為社區提供了3萬5000次COVID檢測和門診中心檢測，通過社區診所和臨時流動診所提供了5萬劑疫苗注射。她堅毅果敢的行動，過去兩年來讓人口最密集的舊金山華埠，保持著疫情傳播率的最低水平。

市議會表彰傑出女性，華裔李彩娜（右）獲獎。（記者李怡／攝影）

東華醫院6位高管中5位是女性，且在疫情大流行中，為社區度過疫情至暗時刻都做出了傑出的貢獻。張建清在表彰大會的獲獎感言中，感謝團隊的支持與配合。同時鼓勵亞裔女性接受高等教育，自信、努力、團結一致，提升亞裔女性的社會地位，為自己和社區的權益服務和發聲。

第一區市議員陳詩敏，提名表彰口譯員李彩娜。李彩娜是列治文地區不知疲倦的口譯員，多年為列治文區的老年人服務，她幫助翻譯和和向社區成員傳播提供中文信息。她致力於確保老年人和殘疾人在列治文區、日落區、華埠和其他地方，都可以接觸到與講英語人士相同信息和資源。

李彩娜在獲獎感言中表示，感謝舊金山市，讓她有機會接受教育，有機會參與公共服務，也有很多機會與很多了不起的人和社區一起工作。她表示，自己覺得有能力也有義務為亞太裔社區提供信息，讓華人社區了解更多的可用資源，以幫助他們在了解自己的投票意向和維護權益時可以做出正確的選擇。

本次表彰的11位舊金山傑出女性，都是在自己的工作崗位上，默默耕耘付出，為公共衛生安全和社區服務做出巨大貢獻和有影響力的人。