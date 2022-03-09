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國際婦女節 舊金山女性員警平權仍待加強

記者王子涵／舊金山報導
在舊金山警局所有宣誓就職的2073名警員中，女性只有299人。（女性地位發展部門報告截圖）
在舊金山警局所有宣誓就職的2073名警員中，女性只有299人。（女性地位發展部門報告截圖）

3月8日為國際婦女節，總統拜登（Joe Biden）讚賞了女性對於世界的貢獻，並承諾會繼續致力於改善性別與機會的平等和公正，提升女性尊嚴。舊金山警局也發表推文，感謝在執法部門中為社區安全努力工作、為下一代鋪路的女性員警。

根據舊金山警局2月份最新的報告顯示，在所有通過宣誓就職的2073名警員中，女性警員只有299人，佔總人數的14.42%。與2018年的統計數據相比，比例基本持平。其中，共有99名女性晉升為警官及以上，占警官總人數的16.72%。其中亞裔警員共有356名，女性亞裔警官有35名。

除人數對比懸殊，女警爭取平等機會也須付出更多努力。女性地位發展部門（Department on the Status of Women）2019年發起的針對舊金山警局性別的調查顯示，宣誓就職的女警官需要反復的證明自己，才能夠得到與男性警官相等的機會。

調查顯示，女性警員被提拔的幾率比男性要稍高，約有14%的女性警官會得到提拔，而男性只有9%左右。但女性所得到的職位大多是負責行政以及調查的工作，與此相反的是，巡邏、特勤、摩托警、反黑等一線部門都是由男性為主導。

調查總結道，在舊金山警局工作的女性警員常常被刻板印象所困擾，被認定為更適合在辦公桌上工作，而不是在大街上巡邏。

在聘用以及培訓方面，女性同樣在面臨著困難。根據統計的數據，僅有12%的女性警員參與了便衣巡邏的培訓，7%的女性參與了射擊培訓以及29%的女性參與領導力的訓練。一些受訪的女警員表示，警局不會鼓勵她們參與培訓，或者根本不會把這些機會告訴給她們。

報告中也指出，舊金山警局在許多方面已經有所改善，但是在聘用、任務分配、培訓、提升等方面仍有很大的改善空間。

舊金山警察局局長史考特（William Scott）在聲明中表示，女性警員是警局重要的一部分，他將繼續致力改善性別不平等的問題，給予每一個警局相等的機會發展她們的職業。

舊金山 亞裔 拜登

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