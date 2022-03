國際婦女節 舊金山女性員警平權仍待加強

在舊金山警局所有宣誓就職的2073名警員中,女性只有299人。(女性地位發展部門報告截圖)

3月8日為國際婦女節,總統拜登 (Joe Biden)讚賞了女性對於世界的貢獻,並承諾會繼續致力於改善性別與機會的平等和公正,提升女性尊嚴。舊金山 警局也發表推文,感謝在執法部門中為社區安全努力工作、為下一代鋪路的女性員警。

根據舊金山警局2月份最新的報告顯示,在所有通過宣誓就職的2073名警員中,女性警員只有299人,佔總人數的14.42%。與2018年的統計數據相比,比例基本持平。其中,共有99名女性晉升為警官及以上,占警官總人數的16.72%。其中亞裔 警員共有356名,女性亞裔警官有35名。

除人數對比懸殊,女警爭取平等機會也須付出更多努力。女性地位發展部門(Department on the Status of Women)2019年發起的針對舊金山警局性別的調查顯示,宣誓就職的女警官需要反復的證明自己,才能夠得到與男性警官相等的機會。

調查顯示,女性警員被提拔的幾率比男性要稍高,約有14%的女性警官會得到提拔,而男性只有9%左右。但女性所得到的職位大多是負責行政以及調查的工作,與此相反的是,巡邏、特勤、摩托警、反黑等一線部門都是由男性為主導。

調查總結道,在舊金山警局工作的女性警員常常被刻板印象所困擾,被認定為更適合在辦公桌上工作,而不是在大街上巡邏。

在聘用以及培訓方面,女性同樣在面臨著困難。根據統計的數據,僅有12%的女性警員參與了便衣巡邏的培訓,7%的女性參與了射擊培訓以及29%的女性參與領導力的訓練。一些受訪的女警員表示,警局不會鼓勵她們參與培訓,或者根本不會把這些機會告訴給她們。

報告中也指出,舊金山警局在許多方面已經有所改善,但是在聘用、任務分配、培訓、提升等方面仍有很大的改善空間。

舊金山警察局局長史考特(William Scott)在聲明中表示,女性警員是警局重要的一部分,他將繼續致力改善性別不平等的問題,給予每一個警局相等的機會發展她們的職業。