屋崙華埠槍戰 流彈擊中商戶 打穿木板、抽油煙機
6日凌晨1時22分，屋崙華埠12街附近疑似發生槍戰，8顆流彈擊中12街太平洋抽油煙機店鋪和旁邊李氏公所的玻璃門窗。好在事發時室內沒有人，暫時沒有傷員報告。子彈打穿木板和玻璃，再穿過抽油煙機，最後擊中煤氣灶；還有子彈擊中辦公桌椅。流彈擊中瞬間，有監控視頻拍到，商家損失至少2萬元。屋崙華埠藍天使義工巡邏隊和東灣台山同鄉會華埠社安隊均趕到現場。警方正在密切調查案件。
藍天使隊長鄺偉提供的照片顯示，太平洋抽油煙機店鋪玻璃門窗被打碎，玻璃碎片四處飛濺，地上和貨物上到處都是，煤氣灶和抽油煙機都被擊中。李氏公所的玻璃門也被子彈打得稀爛，玻璃門上一個大缺口。
凌晨駁火 對面就是老人公寓
太平洋抽油煙機店鋪的監控視頻顯示，6日凌晨1時22分，一輛車逆行轉入旁邊車道，接著三輛車經過。隨後，從街道角落跑出一個人來，接著玻璃門窗被打碎，碎片亂飛，進入攝像頭視野。另外一個人，也跟著從街角跑出來。
太平洋抽油煙機東主Zoe表示，店鋪門窗鎖緊後，外面鋪設了木板，子彈是穿過木板再打穿玻璃。兩扇玻璃門更換，估計要6000元。另外，還有四台抽油煙機被打中，加起來損失至少2萬。
Zoe在華埠微信群發言後，藍天使義工快速趕到現場協助，並一直陪伴並協助警方第一時間來取證。隊長鄺偉的兒子鄺鍵宗幫忙做翻譯，讓筆錄和取證順利完成。也感謝警員們的專業和服務態度，讓店鋪在最快速度可以繼續營業。
鄺偉說，共有六顆子彈擊中抽油煙機商店，打中不同位置，遍及幾面牆和窗戶，擊中了辦公桌位置和煤氣灶。另外兩顆擊中李氏公所。開槍者使用的並非常見的9毫米子彈，直徑略大。警方也非常重視此事，派警員來檢測彈道。對面就是老人公寓，若擊中那裡，後果不堪設想。從監控影片上看，估計是幫派槍戰，子彈從對面街射入店內。現在還不知道，子彈是從影片中的行人還是車內打出。
他表示，慶幸的是，這是夜晚發生的案件，沒有傷害到無辜市民。在各位街坊和警員的共同努力下，屋崙華埠治安狀況的確大有改善，但華埠中心和華埠附近的暴力襲擊案和槍擊案仍時有發生，並不是太平無事，華埠的未來更需要華人同胞團結一心，守望相助，並繼續支持警員。
屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，子彈是穿過木板和玻璃，擊中三台抽油煙機，還打中煤氣灶。在很短時間，就擊出多發子彈，可見是自動槍械，威力巨大。附近夜晚人流不多，時有槍戰，不法分子非常放肆。希望警方能找到其他監控，更好調查事發經過。他向屋崙警長要求，增加警力巡邏12街，保護商戶及老人家。
鬧事頻傳 居民盼快改善治安
救世軍屋崙華埠堂牧師林麗琴（Esther Hsu）表示，事發的地方，對面是一家賣酒水的商店，附近常常聚集遊民或吸大麻的人，有人喝酒吵架，有人摔酒瓶，該片區域成為隨地大小便的重災區，附近停車場的鐵門都被尿液腐蝕生銹了。疫情前，兩邊都聚集這些人，疫情爆發後，這些人轉移到酒水商店一邊。而商店旁邊，是兩棟老人公寓。這些問題很讓人頭痛，盼望這次事件後，街坊鄰居沒有白白受苦，政府能重視和改善區域內的治安。
華埠社安隊負責人馬作林表示，華埠共有四個地方，不法分子盤踞。除了此次槍擊的事發地，還有8街酒莊門口、14街和Harrison街角落。因為這三個地方有酒莊或酒吧，有人喝酒打架鬧事，開著改裝的摩托飆車，噪音巨大。另外，華埠麥迪遜公園內，常有人聚集賭博，遊民也比較集中。
上一則
FB留言