屋崙華埠槍戰 流彈擊中商戶 打穿木板、抽油煙機

流彈擊中屋崙華埠抽油煙機店鋪和李氏公所，損失頗大。（鄺偉供圖）

6日凌晨1時22分，屋崙華埠 12街附近疑似發生槍戰，8顆流彈擊中12街太平洋抽油煙機店鋪和旁邊李氏公所的玻璃門窗。好在事發時室內沒有人，暫時沒有傷員報告。子彈打穿木板和玻璃，再穿過抽油煙機，最後擊中煤氣灶；還有子彈擊中辦公桌椅。流彈擊中瞬間，有監控視頻拍到，商家損失至少2萬元。屋崙華埠藍天使 義工巡邏隊和東灣台山同鄉會華埠社安隊均趕到現場。警方正在密切調查案件。

藍天使隊長鄺偉提供的照片顯示，太平洋抽油煙機店鋪玻璃門窗被打碎，玻璃碎片四處飛濺，地上和貨物上到處都是，煤氣灶和抽油煙機都被擊中。李氏公所的玻璃門也被子彈打得稀爛，玻璃門上一個大缺口。

流彈擊中屋崙華埠抽油煙機店鋪和李氏公所，損失頗大。（鄺偉供圖）

凌晨駁火 對面就是老人公寓

太平洋抽油煙機店鋪的監控視頻顯示，6日凌晨1時22分，一輛車逆行轉入旁邊車道，接著三輛車經過。隨後，從街道角落跑出一個人來，接著玻璃門窗被打碎，碎片亂飛，進入攝像頭視野。另外一個人，也跟著從街角跑出來。

太平洋抽油煙機東主Zoe表示，店鋪門窗鎖緊後，外面鋪設了木板，子彈是穿過木板再打穿玻璃。兩扇玻璃門更換，估計要6000元。另外，還有四台抽油煙機被打中，加起來損失至少2萬。

Zoe在華埠微信群發言後，藍天使義工快速趕到現場協助，並一直陪伴並協助警方第一時間來取證。隊長鄺偉的兒子鄺鍵宗幫忙做翻譯，讓筆錄和取證順利完成。也感謝警員們的專業和服務態度，讓店鋪在最快速度可以繼續營業。

流彈擊中屋崙華埠抽油煙機店鋪和李氏公所，損失頗大。（鄺偉供圖）

流彈擊中屋崙華埠抽油煙機店鋪和李氏公所，損失頗大。（鄺偉供圖）

鄺偉說，共有六顆子彈擊中抽油煙機商店，打中不同位置，遍及幾面牆和窗戶，擊中了辦公桌位置和煤氣灶。另外兩顆擊中李氏公所。開槍者使用的並非常見的9毫米子彈，直徑略大。警方也非常重視此事，派警員來檢測彈道。對面就是老人公寓，若擊中那裡，後果不堪設想。從監控影片上看，估計是幫派槍戰，子彈從對面街射入店內。現在還不知道，子彈是從影片中的行人還是車內打出。

他表示，慶幸的是，這是夜晚發生的案件，沒有傷害到無辜市民。在各位街坊和警員的共同努力下，屋崙華埠治安狀況的確大有改善，但華埠中心和華埠附近的暴力襲擊案和槍擊案仍時有發生，並不是太平無事，華埠的未來更需要華人同胞團結一心，守望相助，並繼續支持警員。

屋崙警方在調查此事。（鄺偉供圖）

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，子彈是穿過木板和玻璃，擊中三台抽油煙機，還打中煤氣灶。在很短時間，就擊出多發子彈，可見是自動槍械，威力巨大。附近夜晚人流不多，時有槍戰，不法分子非常放肆。希望警方能找到其他監控，更好調查事發經過。他向屋崙警長要求，增加警力巡邏12街，保護商戶及老人家。

屋崙警方在調查此事。（鄺偉供圖）

鬧事頻傳 居民盼快改善治安

救世軍屋崙華埠堂牧師林麗琴（Esther Hsu）表示，事發的地方，對面是一家賣酒水的商店，附近常常聚集遊民或吸大麻的人，有人喝酒吵架，有人摔酒瓶，該片區域成為隨地大小便的重災區，附近停車場的鐵門都被尿液腐蝕生銹了。疫情前，兩邊都聚集這些人，疫情爆發後，這些人轉移到酒水商店一邊。而商店旁邊，是兩棟老人公寓。這些問題很讓人頭痛，盼望這次事件後，街坊鄰居沒有白白受苦，政府能重視和改善區域內的治安。

華埠社安隊負責人馬作林表示，華埠共有四個地方，不法分子盤踞。除了此次槍擊的事發地，還有8街酒莊門口、14街和Harrison街角落。因為這三個地方有酒莊或酒吧，有人喝酒打架鬧事，開著改裝的摩托飆車，噪音巨大。另外，華埠麥迪遜公園內，常有人聚集賭博，遊民也比較集中。