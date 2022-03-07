門窗被俄軍炸毀… 灣區烏裔憂心家鄉父母

烏克蘭民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區極為關心。(美聯社)

俄羅斯 侵略烏克蘭 戰火蔓延，烏克蘭境內無數民眾慘遭戰火蹂躪，灣區 與加州各地的烏克蘭裔社區心焦如火。許多俄羅斯與鄰近國家族裔民眾也表同情，譴責俄羅斯的侵略暴力行為。

灣區的軟體工程師雷德卡（Alina Redka）在烏克蘭的基輔市長大。她說，俄羅斯侵略她的祖國，就好像一把刀插在她的心臟一般。雷德卡目前住在馬連縣的聖拉菲市。她說，她的祖國與人民遭到攻擊侵略，她無時無刻能夠忘懷這種恐怖的感覺。

雷德卡目前在美國已建立穩定生活基礎。她說，回想童年在烏克蘭的情景，當時生活無憂無慮，經常有時間到鄉村旅行，用磚頭水泥，協助父母親修建第二的家。她說，當時她幫助雙親建成地下室，沒想到現在他們兩人就躲在地下室裡。

烏克蘭民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區極為關心。(美聯社)

馬連縣的烏克蘭裔社區目前已展開行動，除了組成祈禱會外，另外也提供直接援助。

馬連縣Kentfield 市居民卡本科（Nataliia Karpenko）戰火爆發前，特別前往烏克蘭探望家人回來。她說，她當時懇求父母親離開烏克蘭。可是兩人表示，如果祖父不能離開，他們就不會離開。卡本科說，他的祖父沒有國際旅遊護照，短短一、兩個星期內，來不及申請護照。

卡本科說，沒有人想到這場戰爭突然真的爆發了。烏克蘭過去經常受到俄羅斯的威脅，現在他們挺身為烏克蘭的自由而戰，她非常引以為榮。

梅霍里克神父（Rev. Stephan Meholick）上周於蒙洛公園市主持和平祈禱會，參與祈禱會民眾包括烏克蘭裔、俄羅斯裔，以及其他社區民眾。與會民眾與神職人員在祈禱會中為烏克蘭境內受難民眾祈禱，禱告他們早日得到和平，並祈禱他們身心安全。

沃科瓦（Olga Volkova）是俄羅斯與烏克蘭混血，取得柏克萊加大棒球獎學金。留學美國後，目前在聖拉菲附近的Terra Linda工作。他說，他的母親仍住在烏克蘭的Chernihiv地區，前幾天一枚飛彈射中他們的住宅區。他母親的住家門窗全毀，目前躲在家中櫥櫃。

沃科瓦加入烏克蘭移民社區活動，要求以和平方式解決兩國問題。他說，他支持烏克蘭獨立主權，目前發生在烏克蘭國土的不幸是非常不人道的悲劇。

馬連縣米爾谷（Mill Valley）居民內沃察（Denys Nevozhai）曾參加2004年支持烏克蘭的橘色革命（Orange Revolution）。他說，住在基輔的雙親與岳父都已是年逾七旬的長者，他設法將他們從基輔市搬到較安全地區，可是他們沒有車，也不諳高科技產品。

內沃察說，過去兩年期間，他無時無刻不擔心俄羅斯侵略烏克蘭的陰影，可是沒人想到，俄羅斯居然這麼大膽，對烏克蘭直接動武。