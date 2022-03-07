我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

門窗被俄軍炸毀… 灣區烏裔憂心家鄉父母

編譯組／灣區6日電
烏克蘭民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區極為關心。(美聯社)
烏克蘭民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區極為關心。(美聯社)

俄羅斯侵略烏克蘭戰火蔓延，烏克蘭境內無數民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區心焦如火。許多俄羅斯與鄰近國家族裔民眾也表同情，譴責俄羅斯的侵略暴力行為。

灣區的軟體工程師雷德卡（Alina Redka）在烏克蘭的基輔市長大。她說，俄羅斯侵略她的祖國，就好像一把刀插在她的心臟一般。雷德卡目前住在馬連縣的聖拉菲市。她說，她的祖國與人民遭到攻擊侵略，她無時無刻能夠忘懷這種恐怖的感覺。

雷德卡目前在美國已建立穩定生活基礎。她說，回想童年在烏克蘭的情景，當時生活無憂無慮，經常有時間到鄉村旅行，用磚頭水泥，協助父母親修建第二的家。她說，當時她幫助雙親建成地下室，沒想到現在他們兩人就躲在地下室裡。

烏克蘭民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區極為關心。(美聯社)
烏克蘭民眾慘遭戰火蹂躪，灣區與加州各地的烏克蘭裔社區極為關心。(美聯社)

馬連縣的烏克蘭裔社區目前已展開行動，除了組成祈禱會外，另外也提供直接援助。

馬連縣Kentfield 市居民卡本科（Nataliia Karpenko）戰火爆發前，特別前往烏克蘭探望家人回來。她說，她當時懇求父母親離開烏克蘭。可是兩人表示，如果祖父不能離開，他們就不會離開。卡本科說，他的祖父沒有國際旅遊護照，短短一、兩個星期內，來不及申請護照。

卡本科說，沒有人想到這場戰爭突然真的爆發了。烏克蘭過去經常受到俄羅斯的威脅，現在他們挺身為烏克蘭的自由而戰，她非常引以為榮。

梅霍里克神父（Rev. Stephan Meholick）上周於蒙洛公園市主持和平祈禱會，參與祈禱會民眾包括烏克蘭裔、俄羅斯裔，以及其他社區民眾。與會民眾與神職人員在祈禱會中為烏克蘭境內受難民眾祈禱，禱告他們早日得到和平，並祈禱他們身心安全。

沃科瓦（Olga Volkova）是俄羅斯與烏克蘭混血，取得柏克萊加大棒球獎學金。留學美國後，目前在聖拉菲附近的Terra Linda工作。他說，他的母親仍住在烏克蘭的Chernihiv地區，前幾天一枚飛彈射中他們的住宅區。他母親的住家門窗全毀，目前躲在家中櫥櫃。

沃科瓦加入烏克蘭移民社區活動，要求以和平方式解決兩國問題。他說，他支持烏克蘭獨立主權，目前發生在烏克蘭國土的不幸是非常不人道的悲劇。

馬連縣米爾谷（Mill Valley）居民內沃察（Denys Nevozhai）曾參加2004年支持烏克蘭的橘色革命（Orange Revolution）。他說，住在基輔的雙親與岳父都已是年逾七旬的長者，他設法將他們從基輔市搬到較安全地區，可是他們沒有車，也不諳高科技產品。

內沃察說，過去兩年期間，他無時無刻不擔心俄羅斯侵略烏克蘭的陰影，可是沒人想到，俄羅斯居然這麼大膽，對烏克蘭直接動武。

烏克蘭 俄羅斯 灣區

上一則

「台灣能幫忙」 僑領籲民眾捐款支持烏克蘭

下一則

屋崙華埠槍戰 流彈擊中商戶 打穿木板、抽油煙機

延伸閱讀

布林肯再呼籲北京：公開譴責俄羅斯

布林肯再呼籲北京：公開譴責俄羅斯
怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券

怕錯過反彈 投資人開始買進烏克蘭和俄羅斯債券
為都市巷戰準備？美官員：俄羅斯正在招募敘利亞傭兵

為都市巷戰準備？美官員：俄羅斯正在招募敘利亞傭兵
南加華人對俄烏戰爭看法不同 有人挺俄 有人稱俄要自省

南加華人對俄烏戰爭看法不同 有人挺俄 有人稱俄要自省
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑