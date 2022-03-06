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烏克蘭首批難民抵灣區 離鄉背井投靠親人

編譯組／卡斯楚谷5日電         
烏克蘭首批難民抵達灣區。科爾查克（左）擁抱她的媽媽維拉（右），患難相聚百感交集。 （電視新聞截圖）
烏克蘭首批難民抵達灣區。科爾查克（左）擁抱她的媽媽維拉（右），患難相聚百感交集。 （電視新聞截圖）

第一批來自飽受戰爭蹂躪的烏克蘭難民已抵達舊金山灣區，對他們中的許多人來說，在離開朋友、家人和故鄉的生活後，奔赴加州的旅程苦樂參半。

波利娜-普羅科皮亞克（Polina Prokopiak）和她1歲的兒子阿爾特恩（Artern），在經歷了逃離心愛祖國的漫長旅程後，精疲力竭地到達舊金山國際機場，和她的表弟溫馨團聚。

波利娜通過翻譯說：「烏克蘭非常可怕，有很多轟炸，我很擔心我的兒子，這就是我們來美國的原因。」她的表弟文尼科夫（Evgeniy Vinnicov）住在卡斯特羅谷。他說，波利娜花了五天時間才逃離烏克蘭。波利娜記錄了馬爾多瓦邊境的悲慘場景，長長的難民隊伍綿延十多英哩。

幾分鐘前，來自聖荷西的科爾查克（Bohdana Korchak）也正在迎接她的媽媽維拉（Vira Havryliuk）。維拉從烏克蘭來到舊金山，只帶了一個小箱子，現在成了一名難民。

維拉說：「沒有房子，沒有城鎮，沒有狗，什麽都沒有。」 科爾查克說，她的母親已經在自己的地下室裡躲避了好幾天，這個地下室變成了防空洞。她在烏克蘭出發的火車站，在她離開幾分鐘後就被轟炸了。

科爾查克表示，起初很難說服母親離開，因為她很害怕。提到俄羅斯總統普亭（Vladmir Putin），維拉只有一句話：「普亭是個瘋子」。

目前已經有約100多萬難民逃離烏克蘭，大約相當於聖荷西市的人口。這些來自烏克蘭親屬希望能申請到難民身分，允許他們留在美國。

烏克蘭第一批難民抵達灣區。，波利娜（坐推車者）和懷中1歲的兒子抵舊金山機場，投奔...
烏克蘭第一批難民抵達灣區。，波利娜（坐推車者）和懷中1歲的兒子抵舊金山機場，投奔她的表弟文尼科夫（前左）。 （電視新聞截圖）

烏克蘭 舊金山 普亭

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