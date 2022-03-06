巴洛阿圖退役特種兵 隨志願者赴烏克蘭執行醫療任務

志願者赴烏執行醫療任務，特種部隊退役士官隨行。（電視新聞截圖）

媒體獲悉，一群美國特種部隊人員周五（3月4日）已前往烏克蘭 。這些人不是被派往戰場的現役部隊，而是執行醫療任務的退伍軍人和志願者，其中包括一名中半島巴洛阿圖的男子，他是一名剛退役的美國陸軍精英特種部隊成員。

在網上所有想去烏克蘭作戰的「誇誇其談」中，有一些是認真的提議。愛潑斯坦（Aaron Epstein）是紐約州水牛城的一名外科醫生，他之前的職業生涯是一名國防承包商。2015年，他創辦了「全球外科和醫療支持小組」，簡稱GSMSG，以治療ISIS的受害者，曾安排來自哈佛、耶魯和喬治城等地的醫生到伊拉克做志願者。

「然後把他們直接帶到前線，因為我可以把他們安插在我的其他安全人員系統中，」愛潑斯坦醫生說。「我們給這些社區帶來了他們從未見過的護理水平。」

他現在在社交媒體上的信息使用退伍軍人會理解的縮寫，征召陸軍、海軍、空軍和海軍陸戰隊的特種部隊戰鬥醫務人員。他說，GSMSG的名冊上已有1500名合格的醫務人員。「絕大多數是前軍隊或情報界的人，他們要麽在服役期間是醫務工作者，要麽在服役後成為醫務工作者。」他說。

GSMSG是一個活躍的501c3非營利組織，已經向中東、非洲和中美洲派遣過醫務人員，他們還曾忙於為紐約的當地醫院配備人員以應對疫情。

接著，俄羅斯 入侵烏克蘭的戰爭爆發了。上周，愛潑斯坦醫生收到烏克蘭國防部長的一封信，說：「我們希望GSMSG在醫療/外科醫生培訓領域提供一切可能的合作。」

因此，3月4日周五，GSMSG志願者便啟程趕往烏克蘭：一名外科醫生、一名兒科醫生、一名手術 室護士、醫護人員和一名剛退役的來自巴洛阿圖的美國陸軍特種部隊中士。愛潑斯坦醫生說：「我已經告訴他們，如果他們所在的地方將是一個敵對的戰鬥區域，他們會被武裝起來。」

該組織還將美國軍方的 「戰術性戰場受傷護理課程」翻譯成烏克蘭語，並張貼在網上，目的是培訓更多的烏克蘭人，使他們能夠護理他們自己。

加入GSMSG的要求很嚴格，除了醫療資格，體格上還必須保持在軍隊時的最佳狀態。愛潑斯坦醫生對所有「鍵盤戰士」表示擔憂：「他們可能真的出現在烏克蘭，沒有軍事經驗，沒什麽真本事，卻想找仗打。」

「如果這些人莽撞跑到一場戰鬥中被殺了，那麽突然間就是『俄羅斯人殺了美國人』。我的意思是，他們不明白，像這樣的情況簡直可以引發第三次世界大戰。很多人不明白，當他們只想去射殺一些人時，實際後果將會怎樣。這實在太瘋狂了。」

愛潑斯坦醫生自己並不是去烏克蘭，因為他已經安排好了前往肯尼亞和南美的行程；他的日常工作也不允許他有更多時間，他還是水牛城開業的一名外科醫生。