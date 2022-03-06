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南灣10僑社嚴厲譴責俄侵烏 共同聲援烏克蘭

記者王子涵／密爾比達報導
南灣十僑社共同聲援烏克蘭。（記者王子涵／攝影）
南灣十僑社共同聲援烏克蘭。（記者王子涵／攝影）

北加南灣十社團周六（5日）在金山灣區華僑文教服務中心發表共同宣言，嚴厲譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土，呼籲俄羅斯盡速停止軍事侵略，並支持台灣政府參與國際社會合作，共同阻止侵略行為。

僑務委員李漢文表示，台灣政府已經與國際民主國家政府同步對俄羅斯進行經濟制裁，並於2月28日深夜運送第一批共27頓的救援物資，至波蘭以及其他北約國家幫助烏克蘭難民。同時，台灣人民在兩天時間內通過政府公佈的統一賬號捐款2.1億元，多位政府高官捐出一個月的薪水所得共同支援烏克蘭。

李漢文在會上宣讀共同宣言稱，俄羅斯政府普亭這次瘋狂發動對烏克蘭的軍事侵略行動，已經造成烏國人民大量傷亡和流離失所，嚴重破壞國際固有的秩序與和平穩定，俄羅斯的侵略行動已經是違反「聯合國憲章」非法動用武力，非法侵犯強佔他國主權及領土，破壞區域及全球的和平穩定。因此愛好自由民主和平的我們，對其予以嚴厲譴責，並強烈呼籲俄羅斯政府儘速停止軍事侵略行動。

北加州南灣台灣僑界支持國際社會為阻止俄羅斯侵略烏克蘭而所做的各項因應舉措，呼籲俄羅斯盡速恢復跟烏克蘭理性對話，以和平的方式解決爭端。與此同時，南灣台灣僑界認為，中華民國台灣政府基於人道主義考量，及時支援烏克蘭緊急醫療和援助物資，完全符合國際主流社會道德的人道立場與精神，海外僑胞應予以大力支持。

另外，對於中國及習近平支援俄羅斯逃避聯合國國際各種制裁，我們予以大聲譴責，因為這種行為完全不符合國際人道主義精神，也違背聯合國憲章原則。

參加共同聲明的團體有，聖荷西台灣僑界急難救助協會、南灣台灣同鄉會、傅紅玉基金會、宜蘭-庫市友誼城市協會、台灣文化體育協會、台灣志工社、北加州台灣論壇、北加州保台大聯盟、台中-庫市友誼城市協會、台灣鄉情關懷會等。

俄羅斯 烏克蘭 北加

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