加州眾議員丁右立 向選務處遞表競選連任

加州眾議員丁右立向舊金山市府選務處遞表，競逐最後一屆連任。 （記者李怡/攝影）

加州眾議員丁右立於3月4日在舊金山市府選務處遞表，競逐連任最後一屆任期。丁右立表示，在下一任期，他將繼續支持亞太裔社區，並為社區爭取更多的資源。

丁右立於2012年當選加州第19選區州眾議員，選區包括舊金山市西部和聖馬刁縣北部部分地區。此次若連任成功，將是他議員生涯的最後一個任期。之後他將結束12年的州議員職位。在10年的任期內，丁右立致力於推動提高學校撥款，並爭取讓加州大學 招收更多的本地學生，支持無家可歸者和可負擔住房項目，同時堅持應對氣候變化，改變人們對保護環境的做法。去年他曾為反對仇視亞裔，爭取了1.5億元的預算 。丁右立是第一位擔任州眾議會預算委員會主席的華裔官員，已任職七年之久。

對於任期結束後的生活，丁右立還未有計畫。他說，之前曾有想競選州主計長，但今年決定放棄，因他覺得作為預算委員會主席能為民眾做出更多貢獻，特別是在疫情時期，他希望完成任期之後，再決定做些什麼。

在任期圓滿之後，丁右立希望能再選出一位華裔接替他的職位。他表示，「這個席位代表著加州大量的華裔居民，對社區來說，持續爭取州府的資源是非常重要的。我的主要優先考量之一就是，爭取讓亞裔社區能繼續保持在州府的機會和資源。但目前這個理想的人選還沒出現，不過幸運的是，在第19區有很優秀的華裔民選官員，望未來的人選可以在他們中間產生。」

丁右立注重教育，希望加州大學擴大招生，讓更多的本地學生進入加大就讀。他作為柏克萊加大 的畢業生，很難過地看到加州最高法院拒撤加大招生限制、導致柏克萊少收3000學生的事情。他說，「這會改變3000名學生的生活，因為這個訴訟，他們不能進入加大，我們現在正在尋找其他辦法，希望幫助柏克萊加大想辦法招收這些學生。」

關於舊金山市聯合校區的預算赤字問題，丁右立說道，與2012年相比，聯合校區獲得的支持資金已經翻倍，校區現在面臨的主要挑戰是學生註冊率降低，這是全州都在面對的問題。他認為，舊金山市聯合校區可以通過州府對課後社區中心的投入獲得更多經費，而不是用現在大量裁員的方法解決預算問題。