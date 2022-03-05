父母憶曾爍：不會為生命標價 為值得之事竭盡全力

親友哀悼曾爍的離去。（記者劉先進／攝影）

IBM華人 工程師曾爍（ShuoZeng）命案宣判聽證會上，表妹Jiexi代替曾爍父母宣讀受害者影響陳詞。曾爸爸、曾媽媽說，曾爍不會為生命設定價格，他認為值得做的事情，會竭盡全力。

曾爍的好友JennyZhou回憶之前的事情，淚流滿面。她說，永遠記得曾爍父母在殯儀館見到遺體時的情景。曾爸爸握著她的手問，「我能摸他嗎？」Jenny回答，當然可以。然後曾爸爸開始深情地撫摸他的兒子，從手到頭，仿佛在撫摸無價之寶。摸到曾爍受傷的頭部，他說，「你看，他的頭左邊被打碎了，是在左邊。」曾媽媽見到遺體說，「我的孩子，你理髮了。」

親友哀悼曾爍的離去。（記者劉先進／攝影）

Jenny說，這讓她想起了第一次見到曾爍的時候。他幽默英俊，樂於助人，「當時他笑著說，『我應該去理髮』。我多麼希望在那個殯儀館裡，他能坐起來，再次微笑，大聲喊著，『我剪了頭髮』，然後繼續生活，就像過去幾天計畫的那樣。」

Jiexi表示，自從兩人出生後，就一起長大。「他是我的哥哥，一直都是。我今天心如刀割。哥哥在除夕夜（2019年12月31日）這個所有人一起慶祝的日子，在他的生日當天，被三個罪犯永久的奪走生命。我失去了唯一的哥哥，曾爍的父母失去唯一的兒子。」

曾爍父母說，悲劇已發生兩年多，但仍然無法接受曾爍離開的事實，仍然無法承受失去唯一孩子的悲痛。清楚地記得他的第一聲啼哭，他的第一句話，他是如何學會走路的，上學的第一天。「我們不斷地回憶在一起的記憶，如何在草地上打滾，在沙灘上玩耍。我們如何一起看書、看電視，一起購物和旅遊。我們喜歡看他打籃球，喜歡他的攝影 作品。這些音容笑貌，不斷在生活中回放。我們想看到他有成功的職業生涯，結婚生子。但他就這樣走了，我們將無法實現這個願望。我們希望，在另一個世界，他能快樂的生活，他知道我們有多想念他。」

父母說，曾爍極富挑戰性的研究填補了分子和量子物理學。經過23年不斷研究的探索，他獲得物理學博士學位。他還熱愛數據傳輸速率控制方面的研究工作。經過四年的努力，他已在該領域創造成績，他和團隊提交了技術專利申請。其中一項專利申請目前處於世界領先水準，業界正在進行另外兩個尖端項目的研究，預計將會取得巨大成果。這一切，在2019年12月31日戛然而止。他的逝去，也是父母、朋友和公司的損失，是科學和技術領域的損失。

父母說，可以想像，曾爍在12月31日一大早就起床了。儘管這是他的生日。拿著他的筆電，坐在星巴克 工作。也許正在編寫一段程式，也許在建立數據模型，也許是一個用戶遇到的程式問題正在被解決。「有人要搶奪筆電，他怎麼能容忍想法被打斷，工作和努力被奪走？（追回來）是潛意識的本能。就像看到有人突然掉進水裡，毫不猶豫地去救他們。這體現了他的正直、善良、勇氣、基礎和堅持。我們知道，不應該在哪個更重要之間取捨。曾爍不會為生命設定價格，他認為值得做的事情，他會努力奮鬥。」