華人工程師曾爍被搶喪命 2犯分別被判10年、12年

曾爍為人樂觀開朗，喜歡旅遊攝影。（親友供圖）

IBM華人工程師曾爍（ShuoZeng）在屋崙星巴克 咖啡店內被搶筆電引發的命案，4日在阿拉米達縣高等法院恢復開庭。法官伯吉絲（RhondaBurgess）宣判，搶劫筆電的罪犯威金斯（KejuanWiggins）在州監獄 服刑12年，拉開星巴克大門、方便同夥搶劫的罪犯賈馮·李（JavonLee）在州監獄監禁10年。

駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治的罪犯瑞德（ByronReed）因為生病，宣判將推遲到3月18日。

2019年12月31日，34歲生日這一天，曾爍在屋崙Montclair區一家星巴克內使用筆電時被搶，他勇敢追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治。此事震驚灣區，不少人到星巴克悼念，留下文字、鮮花和蠟燭。曾爍的追悼活動上，上千人到場懷念。

2021年11月10日，陪審團判決，駕駛作案車輛的瑞德犯下二級謀殺和搶劫罪，搶劫筆電的威金斯被判搶劫罪和過失殺人罪。被判二級搶劫罪的賈馮·李在審判前對控罪不抗辯。

搶劫筆電的嫌犯威金斯（Kejuan Wiggins）被判在州監獄服刑12年。（警方供圖）

拉開星巴克大門、方便同夥搶劫的嫌犯賈馮·李（Javon Lee）被判在州監獄監禁10年。（警方供圖）

公辯律師拉米耶羅（ChristopherLamiero）表示，賈馮·李沒有透過他的行動，以有意義的方式，為共同參與者（即搶筆電的維金斯）離開星巴克提供便利。他在犯下先前的罪行時是個未成年人。與其他被告人相比，他在犯罪中影響的作用很小。他在訴訟初期就承認錯誤行為，與執法部門合作，又在首個審判日做了不抗辯。他在生活中遭受了創傷性事件，但表明他可以接受改造，可以在未來過上無犯罪的生活，因此希望減輕量刑。

法官伯吉絲表示，賈馮·李在18歲未成年前，受到三次青少年重罪判決，分別因為犯罪威脅、非法監禁和搶劫未遂，且違反假釋規定。在2016年10月28日，他被指控跟蹤一個走下公車的婦女，要求對方交出手機。受害者拒絕後，他模擬手勢表示自己持有武器。搶劫過程被監控拍下。2017年2月8日，賈馮·李因三起獨立的搶劫案、一起重罪襲擊案和一起非法監禁案被捕，當時他只有17歲。合併審判後，只承認搶劫和非法監禁，他被判少年監護緩刑。

曾爍遇害後，不少人到事發的屋崙星巴克紀念。（記者劉先進／攝影）

伯吉絲說，賈馮·李和嫌犯瑞德透過Instagram短訊溝通計畫犯罪。實際上，賈馮·李招募瑞德一起作案。透過現場監控視頻，他準備周全、自願參與計畫犯罪。這些證據，與他給緩刑監督官的報告相反。報告中，他說，自己只是坐在車中。他參與犯罪，是因為屈服於同伴的壓力。證據還顯示，三個嫌犯在搶劫中分工專業明確，賈馮·李負責尋找下手目標和打開星巴克大門，維金斯搶奪筆電。

曾爍在追逐罪犯的過程中曾高喊，當他被甩出不幸撞到路邊車輛，發出碰撞聲時，賈馮·李坐在車中無動於衷。在這樣一個傷害性的事件發生後不久，他就到舊金山出售搶劫的筆電，這表明賈馮·李對他人所受的傷害高度冷漠。

伯吉絲說，儘管多次被逮捕，被判處重罪和緩刑，但這些暴力犯罪 並沒有嚇倒賈馮·李。犯罪紀錄顯示，他身上出現為經濟利益而實施暴力犯罪的模式。他顯示出一種危險的、隨時願意升級為暴力的意願。他對公共安全來說很危險。其行為不屬於三振出局法（要求州法院對於犯第三次重罪的累犯，大幅延長監禁時間）內的情形，不能認為他此前未犯罪，減少量刑不符合正義。

伯吉絲還否決維金斯律師提出的緩刑請求。她說，在陪審團審議時，控辯雙方就殺人指控進行協商處理。雙方同意，被告維金斯對違反刑法第192條的故意殺人罪不作抗辯。這是一個較輕的罪名。雙方進一步商定，維金斯將在州監獄中加重服刑11年。考慮到還有針對他搶劫罪和重大人身傷害罪的指控，他還將再服刑1年，數罪並罰，共監禁12年。他此前羈押765天，刑期將減去這一時間。