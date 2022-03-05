駐美大使秦剛訪舊金山華埠、中華總會館 慰問小商戶

秦剛訪中華總會館，各界僑領代表共同出席。 （記者李怡／攝影）

中國駐美國大使秦剛 夫婦4日到訪舊金山 華埠，走訪慰問小商業，並在中華總會館會見在僑胞代表和各界僑領。秦剛對華埠小商戶現狀表達關心，鼓勵海外華人 同胞團結一心維護自身正當利益，做好美中關係健康友好發展的橋樑和紐帶。

秦剛訪中華總會館，各界僑領代表共同出席。（記者王子涵／攝影）

當天下午2時30分，由金山中央分局委派的警車開道，秦剛夫婦與隨行人員到達廣東商場。在醒獅團隊迎接下，秦剛走進商場，觀賞了具有中華民族特色的手工藝品和小商品。

隨後秦剛一行又走訪了具有100多年歷史的康年酒家和南海參茸行、亞洲大酒店，了解商戶的營運，以及目前面臨的困難和挑戰。秦剛感嘆在商戶所售商品的多樣性，也痛心小企業因疫情帶來的衝擊和困難。

秦剛走訪華埠小商戶，與小企業主了解經營情況。（記者王子涵／攝影）

之後，秦剛拜訪了中華總會館，受到了主席團和商董的接待。中華總會館總董梁國源說：「大使履新伊始，不畏疫情的嚴峻來到舊金山，深入社區探訪民情，關心華裔社區的經濟和生活環境，令人倍感溫馨。」

秦剛表示：「來到華埠就像到家一樣。舊金山是中國人最早踏足北美的地方，100多年來從挖礦、淘金、修鐵路、開洗衣店到從商從政，憑藉華人的吃苦耐勞精神，立足於此。華人在舊金山的奮鬥史可謂是炎黃子孫自強不息的縮影。」

中華總會館門前金龍瑞獅起舞，獻花迎賓。（記者王子涵／攝影）

秦剛表示，中美關係出現了建交以來前所未有的困境， 望海外廣大僑胞為中美友好做出積極的貢獻。同時要團結起來維護僑胞正當的合法權益。讓更多的美國人進一步了解中國，改變對中國的偏見和誤解。他希望，僑胞可以在促進美中友好關係的進程中，發揮更大的作用。

他強調，海外僑胞既有中華民族的血液，又了解當地社會，是發展美中健康友好關係不可替代的紐帶和橋樑。他還表示，近來台獨勢力猖獗，希望海外僑胞團結一心，實現中華民族偉大復興。

秦剛一行在舊金山華埠的都板街上合影留念。 （記者王子涵／攝影）

針對仇亞事件的不斷發生，秦剛表示，已與美政府交涉，望加強對華人華僑的保護。他呼籲大家加強保護意識，團結一心維護自身權益。並鼓勵大家面對疫情的困難，要想方設法克服，同時不要失去信心和希望。

秦剛大使感謝中華總會館的熱情邀請和接待。秦剛贈與中華總會館一鼎工藝中國尊，總董梁國源則代表中華總會館贈與秦剛一幅字畫，相互表達美好的祝福。

秦剛在中華總會館的留言簿上簽下「很高興作為第一位大使，到訪中華總會館。」 （記者李怡／攝影）

朱洪公使、駐舊金山總領館潘慶江代總領事、鄒永紅副總領事、舊金山中央分局局長吳俊偉、各界僑領代表陪同出席拜會。