假的…當年失蹤成為全美頭條 北加二孩媽說謊被捕

當年失蹤成為全美頭條新聞， 聯邦稱是北加州二孩媽自己虛構。（沙斯達縣警方提供）

當年的綁架案受害人帕皮尼（Sherry Papini）3日被逮捕，罪名是向聯邦特工謊稱被綁架，並詐騙 該州受害者賠償委員會3萬元。

時間要回溯到2016年感恩節，當天凌晨4點30分，加州 公路巡警接到一個卡車司機的911電話，在塢德蘭市（Woodland) 附近發現一個女人，很憔悴，臉部浮腫，瘀傷遍布身體。她的腳踝和手腕被銬住，一只手被固定在腰間的鏈子上。有人在她的右肩上粗暴地燒了一個烙印，好像把她當作財產一樣。

當年失蹤案成為全美頭條新聞，聯邦稱原來是北加州二孩媽自己虛構。（沙斯達縣警方提供）

警方認出她就是34歲的兩個孩子的母親帕皮尼，因已失蹤22天而成為全美頭條新聞。帕皮尼對她被囚禁的情況作了可怕而特別的描述，說兩名 「西裔婦女在她慢跑時綁架了她。這些婦女把她鎖在一個窗戶上有木板的房間裡」。據她說，他們說是為了一個「買家」 而扣留她，而買家希望她健康。然後，有一天，可能是在槍殺了年長的綁匪之後，年輕的綁匪在帕皮尼的頭上套了一個枕套，並在半夜將她扔在了塢德蘭的高速公路上。卡車司機就是在那裡發現了她。

然而特別探員蘭托（Courtney Lantto）在法庭宣誓書中說，這位親友所稱 「超級媽媽」在三周內不是被綁架，而是與橙縣她的一名前男友混在一起。

調查人員在案件發生的最初幾天就開始懷疑帕皮尼。聯邦調查局通過DNA證據，幾經周折發現了一名前男友。2020年8月10日，這位前男友承認，帕皮尼一直在他位於柯斯塔梅沙的家中，聲稱她需要逃避丈夫的虐待。在她逗留的後期，開始弄傷和燒傷自己。在感恩節前不久，她告訴他她想念她的孩子。他通過一個朋友租了一輛車，把她放在5號公路邊。聯邦調查局說，有大量的證據來證實這位前男友的說法。

現年39歲的帕皮尼本周因涉嫌向聯邦官員作虛假陳述和從事郵件欺詐而被捕。指控稱她從加州受害者賠償委員會那裡非法獲得了數萬元，該委員會支付了治療費用、她家的隱私 百葉窗以及她乘坐救護車前往醫院的費用。當局宣稱，帕皮尼的傷是自己造成的，也有她與素描藝術家的合作。如果罪名成立，她將面臨最高20年的監禁。