加州野火季可能提前開始 消防廳籲民眾做好防備

加州今年野火季節可能提前，前景嚴峻。（美聯社）

北加州 已具備今年野火季節提前到來且來勢洶洶的所有條件。這是美國跨部門消防中心最新的月度和季節性展望中得出的嚴峻結論。展望顯示，從6月開始，在灣區 及沙加緬度谷地、塞拉山麓和沿海山脈部分地區的人口密集地區，可能發生重大火災。

在10月和12月的零星降水之後，加州北部在1月和2月遭遇了「異常漫長的乾旱期」，而該地區通常在這個時段有大量冬季降水。聯邦消防局預測服務辦公室的展望預測，從3月到6月，降水和溫度低於正常水平，中低海拔地區的灌木和其他燃料將在6月前乾枯並變易燃。

根據該展望，「對大型火災季節提早開始的把握為中等到高」。加州消防廳發言人福克斯沃斯（Robert Foxworthy）說，在10月和12月的 「大量降雨之後，情況變暖，令包括草在內的輕質燃料有時間生長」。他說，預測地圖上有草地的地區有「比正常情況下更高的野火機會」。

根據展望，由於 「長時間的乾燥和最近廣泛的冰凍、固化過程，即植物休眠和死亡」，將在2月下旬變得更加明顯。再加上持續的乾旱條件和以前野火留下的死燃料，整個地區發生野火的風險加劇了。根據美國乾旱監測，加州包括整個灣區的大部分地區，目前處於嚴重乾旱狀態。

預測服務展望強調，考慮到持續的乾旱和多年來低於正常水平的降水，加州應警惕野火在任何時候爆發。

福克斯沃斯說，加州消防局努力做到 「主動出擊，而不是被動應付」。他指出，科羅拉多大火是1月下旬在大索爾海岸爆發的一場不尋常的冬季大火，證明了該州野火是多麽不可預測。他說，這更說明了「在整個加州有能力在任何時候發生火災」。

福克斯沃斯說，這一預測應該成為人們的警鐘，敦促他們開始為活躍的野火季節做好準備。他說：「現在是準備的時候，是開始實施房屋的防護措施的時候，是開始預備可防禦空間的時候。顯然，當草是綠色時，它就不會燃燒。現在是居民出去做準備工作、確保他們的房屋能夠更好地在野火中被保存的時刻。