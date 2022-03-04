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義大利殺警案 灣區2青年請求從寬量刑 預料3月中宣判

編譯組／美聯社3日電
灣區青年義大利殺警案展開上訴審判，被告律師提出從寬量刑的要求。（美聯社）
灣區青年義大利殺警案展開上訴審判，被告律師提出從寬量刑的要求。（美聯社）

灣區兩名涉嫌在義大利殺死國家憲兵的青年去年被判處無期徒刑，辯方3日在上訴審判中請求法官從寬量刑。

辯方律師表示，兩名被告無從得知受害者與其搭檔是便衣警察，正在對他們企圖勒索的行為進行調查。35歲義大利國家憲兵隊副準將雷加（Mario Cerciello Rega）2019年7月在羅馬街頭遭被告之一連刺11刀致死。

現年22歲的艾德（Finnegan Lee Elder）和21歲的納特耶約特（Gabriel Natale-Hjorth）在上一次審判中被判在羅馬夜生活區殺害警察、購買古柯䶨企圖敲詐勒索、無故反抗公職人員、攜帶攻擊式利刃等罪名成立。

艾德坦承是他刺死雷加，但始終堅持以為受害者是與販毒有關的不良份子。在首次審判中，艾德作證時稱，身材魁梧的雷加壓在他身上企圖勒死他，所以他才拿出隨身攜帶的一把刀反復刺雷加，直到雷加放開他。

納特耶約特則表示，他當時與另一名便衣警察扭打，不知道雷加被刺，直到回到飯店才知道。他承認事後將作案的刀藏在飯店房間裡。根據義大利法律，沒有直接參與殺人的同謀同樣可以被控謀殺。

在指出雷加搭檔瓦里亞雷（Andrea Varriale）證詞不一致後，艾德的代表律師卡普拉（Roberto Capra）呼籲法院「大幅減輕」刑罰，因為無期徒刑等於是「奪走所有希望的懲罰」。

根據義大利刑法，謀殺罪的刑期從14年到終身監禁不等。卡普拉說：「我們必須持有人是有可能改變的想法，不要奪走芬（艾德）的希望。」

此案的上訴審判從上個月開始，檢方要求維持判處艾德無期徒刑，但提出將納特耶約特的刑期減少為24年。

主審法官卡拉布里亞（Andrea Calabria）決定在上訴審判中不聽取證人證詞，只聽取檢察官、控辯雙方民事當事人和律師的說法，包括雷加的遺孀。納特耶約特律師下周將會出庭，預料判決會在3月17日或18日做出。

義大利 警察 灣區

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