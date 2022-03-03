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噩耗 史丹福女足隊長宿舍身亡 年僅22歲

記者王子涵╱史丹福報導
麥耶在點球大戰中撲出兩球，幫助史丹福大學第三次拿下NCAA女足冠軍頭銜。（推特截圖）
麥耶在點球大戰中撲出兩球，幫助史丹福大學第三次拿下NCAA女足冠軍頭銜。（推特截圖）

史丹福大學校方2日發表聲明，2022屆本科學生、史丹福女子足球隊長兼守門員麥耶（Katie Meyer ）1日在校內的宿舍內被發現死亡。校方並未透露她的死因。

現年22歲的麥耶在2019年曾代表史丹福大學出戰全國冠軍賽，並擔任首發門將。在最後的互射點球大戰中，她撲出兩記12碼點球，幫助史丹福大學擊敗北卡羅萊納大學，拿下第三個NCAA女足冠軍的頭銜。

在聲明中，副教務長科爾（Susie Brubaker-Cole）和體育部主任穆爾（Bernard Muir）說：「麥耶對於她認識的每個人和每件事都格外專注，她的隊友形容麥耶是個比生命還重要的隊友。她以改變世界、克服挑戰作為對學術的要求，她給女子足球校隊帶來了無限的激情。」

穆爾還在個人推特上說，「沒有任何語言可以表達我們對麥耶去世所感到的悲傷。她是一位傑出的學生運動員，也是一位充滿激情、受人愛戴的領導者。我們將深深地懷念麥耶。」

麥耶為史丹福校隊出戰了三個賽季共50場比賽，拿到了34場勝利。她是史丹福大學2019年奪得冠軍的關鍵人物，那一年，她共16次首發並幫助球隊保持不敗。去年秋天的20場比賽中，她出戰19場，做出45次撲救，僅漏掉17粒進球。

麥耶曾兩次擔任女足校隊隊長，並兩次入選Pac-12聯盟的學術榮譽榜。她主修國際關係專業，輔修歷史。她最近還錄製了一個播客節目，討論生活、體育、大學等話題，而第一位來賓就是她的父親。

麥耶出生在洛杉磯西北角的紐伯利公園（Newbury Park），她在紐伯利高中還曾在美式足球隊做棄踢手。她高中時期的教練斯米吉爾（Joe Smigiel）表示：「我將她最好的一面留在了足球場上，我們將永遠想念她。向她的家人和朋友祈福。」

史丹福大學體育部主任穆爾表示，沒有任何語言可以表達對麥耶去世所感到的悲傷。（史丹...
史丹福大學體育部主任穆爾表示，沒有任何語言可以表達對麥耶去世所感到的悲傷。（史丹福校方提供）

史丹福大學 足球 運動員

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