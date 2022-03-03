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金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業

編譯組／舊金山2日電
舊金山聯合學區委員會通過裁員計畫，學區總監馬修斯將負責監督學區的預算制定過程。（美聯社）
舊金山聯合學區委員會通過裁員計畫，學區總監馬修斯將負責監督學區的預算制定過程。（美聯社）

面對嚴重的資金短缺和聯邦監管的可能，舊金山聯合學區委員會1日展開平衡預算赤字的工作，通過一項裁去3%全職教職員的計畫，意味有將近300名員工即將失業。此外，委員會還通過明年提供3290萬元獎金發給教師，以及為教師和代課教師加薪之用。不過，委員會投票反對了一位加州財務專家裁去47名教師助理的建議。

這些重要的財務決定是在學區委員會三名成員被罷免後做出的，被罷免的教委莫力加（Faauuga Moliga）在罷免選舉投票日隔天即提出辭呈離職，委員會主席盧佩思（Gabriela López）和教委高勵思（Alison Collins）將於3月11日離職。

據了解，舊金山市長布里德（London Breed）已開始面試可能的教委遞補人選，預料會在未來幾天內做出任命。

接下來，學區必須在3月15日前寄出裁員通知書。裁員名單包含151名教師、輔導員和社會工作者、51名學區高層和其他62名職員。這項裁員行動是削減5000萬預算計畫的一部分，以解決部分自2014年以來流失9000名學生的問題。

委員會1日晚上以4比2的票數否決裁去教師助理的計畫。加州財務專家德欽（Elliott Duchon）認為，這將使學區陷入嚴重的財務危機，並面對更大的加州接管風險。他說：「你有義務具備償還能力。事實上，你的資金來自納稅人所交的稅金，你必須量入為出。」

德欽指出，基於缺乏加州教育資金的資訊，以及每所學校根據預測收入決定的職員人數，計畫提出的教職員和教師助理的裁撤人數是最壞的狀況。他談到入學人數流失時說：「你的員工太多，你必須裁員，沒有其他方法可以幫助你達成預算目標。」

舊金山學區下一學年度面對1億2500萬元的預算赤字，裁員是加州要求平衡預算所採取的一部分方案，希望將總預算降到11億元。

舊金山學區總監馬修斯（Vincent Matthews）2日發表聲明說：「裁員通知與實際裁員不同，希望3月15日收到通知的大多數員工不會收到最終通知。」

學區 裁員 預算

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