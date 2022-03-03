加州2劑接種率近75% 補強針施打率低

加州新冠疫苗完全接種率將近75%，但補強針接種率落後一大截。（Getty Images）

根據加州 衛生廳公布的數據，加州雖然有將近75%的居民已接種兩劑新冠疫苗 ，但補強針的接種率始終落後一大截。科學家表示，疫苗補強針能觸發更深層的免疫反應，提供更持久的保護。

數據顯示，加州疫苗接種率最低的族裔是非裔和西語裔，內陸地區的接種率低於海岸縣市。12歲到17歲未成年人的完全接種率雖有65%，但補強針接種率只有31.1%。加州目前接種率最低的年齡層是最後獲得接種資格的5到11歲小學生，完全接種率只有30%。

加州1月31日到2月6日的統計數據顯示，加州未接種疫苗者感染新冠的機率比已接種補強針者高出5.4倍，未接種疫苗者住院的機率比已接種補強針者高出10.5倍，未接種疫苗者死於新冠的機率比已接種補強針者高出16倍。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）傳染科主任哈德森（Elizabeth Hudson）表示，人們不願意接種疫苗的原因有很多，部分與醫療系統長期不公平對待少數族裔有關，其他還包括錯誤和虛假的訊息，導致人們相信疫苗會造成不孕，甚至會改變DNA。

哈德森說：「還有家長擔心這種新型疫苗可能影響子女身體健康。當然，這也是錯誤訊息，因為mRNA疫苗技術已經存在30多年了。」

除去接種疫苗和自然感染，有些人覺得社會能很快就達成群體免疫（herd immunity），新冠病毒屆時就會消失。但哈德森表示，新冠病毒是一種狡猾的病毒，它已被證明具有高度的適應性和變異性，使群體免疫不太可能達成。

哈德森說：「未接種疫苗者是最容易感染病毒的群體，他們也是新變種病毒 的製造者，會在不知不覺中傳播新變種病毒。如果容易感染病毒的人口減少，出現新變種病毒的機會就會減少。」